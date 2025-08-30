La Liendra presumió la bandera de Colombia tras llegar a la cima del Nevado del Tolima

El creador de contenido digital Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, sorprendió a sus cientos de seguidores al regresar a sus redes sociales con una gran hazaña en la que puso en riesgo su vida.

¿Qué pasó con La Liendra y por qué asegura que “casi muere”?

En los últimos días, La Liendra volvió a ser tendencia tras reaparecer en redes sociales con un impactante video en el que mostró heridas en su rostro y las orejas completamente vendadas.

La Liendra mostró la bandera de Colombia tras conquistar el Nevado del Tolima. (Foto Canal RCN).

Según contó, las lesiones se dieron durante un arriesgado recorrido para llegar a la cima del Nevado del Tolima. Aunque iba acompañado de guías expertos y con todas las precauciones, decidió desabrigarse en medio del ascenso, lo que le provocó una fuerte hipotermia.

El creador de contenido reveló que estuvo a punto de perder las orejas y los dedos, además de sufrir ceguera temporal por la nieve, lo que redujo considerablemente su visión. Fue en ese momento, aseguró, cuando sintió que realmente “casi muere”.

La Liendra conquistó el Nevado del Tolima con la bandera de Colombia en mano. (Foto Canal RCN).

Pese al susto y a las secuelas que aún muestra en su rostro, La Liendra aseguró que la experiencia lo mejor que ha hecho hasta el momento, y que seguirá compartiendo con sus seguidores los retos y aventuras que marcan su vida.

¿Cómo celebró La Liendra su llegada a la cima del Nevado del Tolima?

Pese a la tensión del momento, La Liendra celebró la llegada a la cima del Nevado del Tolima sosteniendo en sus manos una gran bandera de Colombia, la cual guardó en su maleta durante el largo recorrido. Eso sí, no sin antes realizar ‘ángeles de nieve’ mientras agradecía a Dios por la fuerza que le dio para lograr esta gran hazaña.

“Gracias Dios mío, qué felicidad. Gracias Dios por toda la fuerza que me diste en el camino, el proceso es difícil, pero la meta es satisfactoria”.

Posterior a esto ocurrió el momento en el que decidió despojarse de parte de su ropa para recibir el viento y el frío de la nieve, ocasionando las fuertes lesiones en su cuerpo.