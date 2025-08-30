Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra presumió la bandera de Colombia tras llegar a la cima del Nevado del Tolima

La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima donde “casi muere”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima?
La Liendra alzó la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido digital Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, sorprendió a sus cientos de seguidores al regresar a sus redes sociales con una gran hazaña en la que puso en riesgo su vida.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con La Liendra y por qué asegura que “casi muere”?

En los últimos días, La Liendra volvió a ser tendencia tras reaparecer en redes sociales con un impactante video en el que mostró heridas en su rostro y las orejas completamente vendadas.

Orgullo patrio: La Liendra presumió la bandera en el Nevado del Tolima
La Liendra mostró la bandera de Colombia tras conquistar el Nevado del Tolima. (Foto Canal RCN).

Según contó, las lesiones se dieron durante un arriesgado recorrido para llegar a la cima del Nevado del Tolima. Aunque iba acompañado de guías expertos y con todas las precauciones, decidió desabrigarse en medio del ascenso, lo que le provocó una fuerte hipotermia.

Artículos relacionados

El creador de contenido reveló que estuvo a punto de perder las orejas y los dedos, además de sufrir ceguera temporal por la nieve, lo que redujo considerablemente su visión. Fue en ese momento, aseguró, cuando sintió que realmente “casi muere”.

La Liendra llevó el tricolor colombiano a la cima del Nevado del Tolima
La Liendra conquistó el Nevado del Tolima con la bandera de Colombia en mano. (Foto Canal RCN).

Pese al susto y a las secuelas que aún muestra en su rostro, La Liendra aseguró que la experiencia lo mejor que ha hecho hasta el momento, y que seguirá compartiendo con sus seguidores los retos y aventuras que marcan su vida.

¿Cómo celebró La Liendra su llegada a la cima del Nevado del Tolima?

Pese a la tensión del momento, La Liendra celebró la llegada a la cima del Nevado del Tolima sosteniendo en sus manos una gran bandera de Colombia, la cual guardó en su maleta durante el largo recorrido. Eso sí, no sin antes realizar ‘ángeles de nieve’ mientras agradecía a Dios por la fuerza que le dio para lograr esta gran hazaña.

Artículos relacionados

“Gracias Dios mío, qué felicidad. Gracias Dios por toda la fuerza que me diste en el camino, el proceso es difícil, pero la meta es satisfactoria”.

Posterior a esto ocurrió el momento en el que decidió despojarse de parte de su ropa para recibir el viento y el frío de la nieve, ocasionando las fuertes lesiones en su cuerpo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura González de La casa de los famosos Colombia podría tomar acciones legales en contra de quienes filtraron su conversación con Camilo Bran. Talento nacional

¿Laura G tomará acciones legales en contra de quienes filtraron audios con Camilo Bran? Esto se sabe

Laura González envió un comunicado a la opinión pública en medio de la polémica por su conversación con el examigo de Karina García, Camilo Bran.

¿Adiós Colombia? Sara Uribe reveló dónde estaría su próxima vida de lujo Sara Uribe

Sara Uribe tendría planes de mudarse a Dubái, el destino del momento

Sara Uribe sorprendió a sus fanáticos al revelar que dentro de sus planes estaría la posibilidad de mudarse a Dubái.

Karina García de La casa de los famosos Colombia envía mensaje sobre Dios en medio de polémica de Camilo Bran y Laura González. Karina García

Karina García envía mensaje sobre Dios en medio de polémica con Laura González y Camilo Bran

Karina García dividió opiniones sobre su mensaje acerca de la voluntad de Dios tras conocerse audios entre su exeditor Camilo Bran y Laura González.

Lo más superlike

Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN Ana Karina Soto

Síntomas y causas de los cálculos renales, enfermedad que padece Ana Karina Soto

Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, les contó a sus seguidores que le diagnosticaron cálculos renales.

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard Taylor Swift

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón