Recientemente, el cantante mexicano ha estado en el centro de la polémica, pues le realizaron un 'beso' con Kunno.

En uno de sus conciertos en Palenque de Cuernavaca, Nodal ofreció un show donde tuvo la oportunidad de compartir con sus seguidores. A través de redes sociales se ha vuelto viral un video donde el cantante invita al escenario a una fanática para interpretar la canción ‘Por el resto de tu vida’.

En cuestión de segundos, se observa al artista abrazando a la fan y en un rápido movimiento, le da un beso.

Ante este gesto, varios seguidores han reaccionado. Considerando que se vio de manera muy clara cómo el cantante y la seguidora se dieron un pequeño acercamiento físico.

Aunque este acontecimiento ha generado diversas reacciones entre los seguidores, también ha provocado respuestas por parte de algunos influencers y amigos cercanos del cantante mexicano.

Hace poco, Kunno, creador de contenido reconocido por su presencia en redes sociales y su variedad de videos virales, ha estado en el ojo público porque lo relacionan con un "beso" con Christian Nodal.

Ante esto, Kunno se pronunció respecto a la reciente polémica que involucra al cantante mexicano.

En sus declaraciones, Kunno aseguró que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado constantemente bajo el escrutinio público.

Además, hizo un llamado a los seguidores para que no se dejen influenciar por opiniones infundadas, ya que, según él, este tipo de comentarios solo contribuyen a dañar la imagen de los involucrados.

“Todo lo que se haga con inteligencia artificial, por favor, no se lo crean. Tómenselo como chiste, de una manera linda. No tergiversen la información porque no va a arruinar la amistad, pero puede ser un poco incómodo”, expresó Kunno.