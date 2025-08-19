Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre fuerte caída en concierto | VIDEO

El líder de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, cayó en pleno escenario y preocupó a miles de fans, aunque continuó cantando tras el susto.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Los Tigres del Norte
Los Tigres del Norte ya tienen su propia calle en Nueva York | Foto AFP/ Bryan Steffy

La Feria Nacional Potosina 2025 vivió una de sus noches más comentadas con la presentación de Los Tigres del Norte, cuando un incidente en pleno concierto preocupó a miles de asistentes.

¿Qué ocurrió con Jorge Hernández en el escenario?

Mientras el público coreaba uno de los clásicos de la agrupación, Jorge Hernández, voz principal y figura emblemática del grupo, perdió el equilibrio y terminó en el suelo frente a más de 150 mil espectadores. El momento fue grabado por algunos asistentes, quienes no tardaron en difundirlo en internet, donde se volvió viral.

Impactante caída de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte

¿Jorge Hernández logró continuar el concierto?

A pesar del golpe, el artista de 72 años mostró su profesionalismo al levantarse casi de inmediato e intentar seguir con el espectáculo. Esa reacción desató aplausos y muestras de admiración, pues muchos destacaron su entrega sobre el escenario. Sin embargo, también aumentó la inquietud entre sus seguidores por posibles consecuencias de la caída.

¿Se ha confirmado el estado de salud de Jorge Hernández?

Hasta ahora no se ha emitido un parte oficial acerca de lesiones. Algunos testigos aseguran que solo fue un susto, aunque la preocupación persiste debido a la edad del intérprete y la intensidad del accidente. En redes sociales, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: “Por favor cuídenlo, es patrimonio cultural”, escribió un admirador.

¿Por qué fue tan especial la presentación de Los Tigres del Norte en la FENAPO?

El concierto era uno de los más esperados de esta edición de la feria, un evento que cada año reúne a miles de visitantes en San Luis Potosí. La agrupación interpretó varios de sus éxitos más conocidos, como “La Puerta Negra” y “Jefe de Jefes”, frente a una multitud que no dejó de corear sus canciones. Aunque la caída de Jorge Hernández marcó la noche, el grupo recibió una ovación generalizada por su entrega.

¿Qué representa la FENAPO en la cultura mexicana?

La Feria Nacional Potosina se ha consolidado como un punto de encuentro que mezcla tradición y modernidad, con presentaciones musicales gratuitas, exhibiciones culturales y actividades gastronómicas que atraen tanto a turistas nacionales como internacionales. En su edición 2025, superó récords de asistencia y demostró por qué es considerada una de las celebraciones más importantes del país.

La entrega de Jorge Hernández al seguir cantando pese al golpe reafirma su lugar como un referente incansable de la música regional mexicana.

