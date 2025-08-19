Pepe Aguilar reveló desgarradora noticia sobre un miembro de su familia

Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar, en medio de la controversia familiar desatada por la reciente entrevista de Christian Nodal, una dolorosa noticia sobre un ser querido. El cantante mexicano se mostró visiblemente afectado a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue la noticia que afectó profundamente a Pepe Aguilar y a los suyos?

En una reciente publicación en sus redes sociales el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar reveló la difícil noticia que recibió días atrás sobre su mascota ‘Gordo’, un perrito de raza pug de color negro que es toda una sensación en el mundo digital.

Pepe Aguilar sorprendió al revelar la dura noticia familiar que lo afecta profundamente. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Según comentó Pepe en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, su perrito ‘Gordo’ había sido diagnosticado con artritis severa en su cadera a principios de agosto del presente año.

“Aquí llegando de cenar y acompañado por un pequeño ser que amo profundamente. Desgraciadamente hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera”.

El cantante mencionó que su mascota debía estar medicado para soportar los dolores que lo aquejaban debido a que le cuesta caminar con normalidad. Así mismo, aseguró que lo más probable es que necesite ser operado para atacar el problema de raíz.

“Tiene que estar con fuertes analgésicos porque le cuesta trabajo caminar y brincar. Probablemente necesite cirugía. Pero vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda BIEN a gusto”

Pese a la preocupación, Pepe Aguilar se mostró optimista y aseguró que hará todo lo posible para que su fiel compañero reciba la atención necesaria.

¿Cuál es la polémica que envuelve a la familia de Pepe Aguilar?

La triste noticia llegó en medio de la polémica que atraviesa su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, quien brindó una entrevista exclusiva a Andrea Micha en la que reveló detalles inéditos sobre su ruptura con Cazzu, la mamá de su hija Inti, y el inicio de su relación con Ángela.

Pepe Aguilar conmocionó al revelar la triste noticia sobre un ser querido de su familia. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

Por lo pronto todos los implicados en este suceso se han mantenido al margen del impacto negativo que las declaraciones de Nodal trajeron a la familia Aguilar, por lo que se desconoce qué ocurre tras bambalinas.