Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Pepe Aguilar reveló desgarradora noticia sobre un miembro de su familia

En medio de la controversia familiar, Pepe Aguilar reveló una desgarradora noticia sobre un ser querido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Pepe Aguilar reveló la dolorosa noticia sobre un ser querido que conmovió a sus fans
El cantante Pepe Aguilar habló sobre la dolorosa situación que vive con un ser querido. (Foto AFP: Victor Chavez).

Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar, en medio de la controversia familiar desatada por la reciente entrevista de Christian Nodal, una dolorosa noticia sobre un ser querido. El cantante mexicano se mostró visiblemente afectado a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la noticia que afectó profundamente a Pepe Aguilar y a los suyos?

En una reciente publicación en sus redes sociales el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar reveló la difícil noticia que recibió días atrás sobre su mascota ‘Gordo’, un perrito de raza pug de color negro que es toda una sensación en el mundo digital.

La dura noticia familiar que Pepe Aguilar compartió con sus seguidores en redes sociales
Pepe Aguilar sorprendió al revelar la dura noticia familiar que lo afecta profundamente. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Según comentó Pepe en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, su perrito ‘Gordo’ había sido diagnosticado con artritis severa en su cadera a principios de agosto del presente año.

Artículos relacionados

“Aquí llegando de cenar y acompañado por un pequeño ser que amo profundamente. Desgraciadamente hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera”.

El cantante mencionó que su mascota debía estar medicado para soportar los dolores que lo aquejaban debido a que le cuesta caminar con normalidad. Así mismo, aseguró que lo más probable es que necesite ser operado para atacar el problema de raíz.

“Tiene que estar con fuertes analgésicos porque le cuesta trabajo caminar y brincar. Probablemente necesite cirugía. Pero vamos a salir de ésta queriéndolo mucho. Por lo pronto anda BIEN a gusto”

Pese a la preocupación, Pepe Aguilar se mostró optimista y aseguró que hará todo lo posible para que su fiel compañero reciba la atención necesaria.

¿Cuál es la polémica que envuelve a la familia de Pepe Aguilar?

La triste noticia llegó en medio de la polémica que atraviesa su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, quien brindó una entrevista exclusiva a Andrea Micha en la que reveló detalles inéditos sobre su ruptura con Cazzu, la mamá de su hija Inti, y el inicio de su relación con Ángela.

Así fue como Pepe Aguilar anunció la triste noticia que afecta a su familia
Pepe Aguilar conmocionó al revelar la triste noticia sobre un ser querido de su familia. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

Por lo pronto todos los implicados en este suceso se han mantenido al margen del impacto negativo que las declaraciones de Nodal trajeron a la familia Aguilar, por lo que se desconoce qué ocurre tras bambalinas.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Los Tigres del Norte Talento internacional

Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufre fuerte caída en concierto | VIDEO

El líder de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, cayó en pleno escenario y preocupó a miles de fans, aunque continuó cantando tras el susto.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Cazzu

Cazzu reaparece con su hija Inti tras las polémicas declaraciones de Nodal

En las últimas horas, la cantante Cazzu llamó la atención de sus seguidores al compartir tiernas fotos con la pequeña Inti.

James Rodríguez hace un gesto durante una conferencia de prensa después de su primer día de entrenamiento con el León de México. James Rodríguez

La polémica firma de autógrafos de James Rodríguez en Guanajuato, esto fue lo que pasó

El evento tuvo lugar el pasado miércoles 13 de agosto y dividió opiniones en redes sociales, especialmente por su organización.

Lo más superlike

Westcol confirma su adiós al boxeo tras delicada lesión: “No quería fallar” Influencers

Westcol confirma su retiro del boxeo tras sufrir delicada lesión: “no quería fallar”

Westcol sufrió una grave lesión durante su más reciente enfrentamiento con Mario Bautista y tuvo que ser intervenido.

Jorge Herrera en la cocina de Masterchef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

En fotos: los momentos más memorables de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity

Stephen Hawking Ciencia

La predicción de Stephen Hawking para 2025 que estremece al mundo y se está cumpliendo, ¿qué es?

Luna Negra Ciencia

Se aproxima la Luna Negra de agosto: el fenómeno que solo ocurre cada ciertos años

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él