Melissa Gate causó revuelo tras desfile en la Semana de la Moda en Monterrey: así le fue

En la noche del pasado 07 de septiembre, Melissa Gate,exparticipante de La casa de los famosos Colombia, deslumbró en la pasarela de la Semana de la Moda en Monterrey, aparición que dividió opiniones en redes sociales.

¿Cómo fue el desfile de Melissa Gate en la Semana de la Moda en Monterrey?

En las últimas horas, asistentes del esperado evento de moda compartieron videos de cómo se vivió el desfile, puntualmente de cómo fue el debut de la creadora de contenido colombiana como modelo.

Y es que, desde que se anunció la presencia de la antioqueña en la Semana de la Moda en México, había mucha expectativa por verla en esta nueva faceta, tanto así que Iván Rodríguez, el creador de los diseños que lució, se mostró entusiasmado de la paisa fuera la encargada de lucir sus vestidos.

De acuerdo con las imágenes que rápidamente empezaron a circular en redes, Melissa lució dos atuendos completamente diferentes: el primero, un vestido en tono tornasolado, y el segundo, una prenda de color morado intenso.

Melissa Gate deslumbró en la Semana de la Moda de Monterrey. Foto | Canal RCN.

Ambos diseños de Rodríguez, se robaron la atención del público, especialmente porque las creaciones fueron fieles al estilo y personalidad de la finalista del reality de convivencia del Canal RCN.

Así fue la aparición de Melissa Gate en la Semana de la Moda. Foto | Canal RCN.

¿Qué reacciones dejó el desfile de Melissa Gate en la Semana de la Moda en México?

Aunque la revelación de Gate en es importante evento generó reacciones positivas, también desató críticas entre los internautas quienes expresaron que esperaban más de ella y sintieron que su desfile no cumplió con sus expectativas.

“Mi primera chamba”, “Su primera y última pasarela”, “Nos dio actitud, carisma y sobre todo vergüenza”, “Divina bendiciones Meli”, “La mejor”, “Ella se cree una chimba”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin duda, la presencia de Gate en el país Azteca ha generado todo tipo de opiniones, pues pese a las críticas, la influenciadora se ha mostrado disfrutando de su paso por la ciudad, además de compartir con diferentes personalidades como La Divaza, Kunno y Karely Ruiz.