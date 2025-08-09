Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valeria Giraldo reaccionó a polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle

Valeria Giraldo encendió aún más la conversación en redes al pronunciarse sobre la filtración del polémico video de Isabella y Beéle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Valeria Giraldo rompe el silencio tras video filtrado de Isabella Ladera y Beéle
La inesperada reacción de Valeria Giraldo al video polémico de Isabella y Beéle. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de que un polémico video en el que ambos aparecen se filtrara. A la conversación se unió Valeria Giraldo, quien encendió aún más la controversia con sus palabras frente a lo que pudo haber ocurrido.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Un video publicado en la red social ‘X’ sorprendió a los usuarios al percatarse de que tenía como protagonistas a la modelo e influenciadora Isabella Ladera y al cantante urbano Beéle.

Isabella Ladera, Beéle
Así fue la relación entre Isabella Ladera y Beéle | Foto AFP/ Giorgio Viera

El audiovisual, que rápidamente se viralizó en diferentes plataformas, causó revuelo por su contenido, pues en él se observa a la pareja, que semanas atrás había anunciado su ruptura, dándole rienda suelta a su relación.

Artículos relacionados

Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero el debate en redes sociales no se detiene y cada vez son más las reacciones que mantiene a Isabella Ladera y Beéle en el centro de la conversación.

¿Qué dijo Valeria Giraldo sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

En medio de la polémica generada por la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle, otra figura pública decidió pronunciarse y sumar más leña al fuego: La ex Miss Medellín Valeria Giraldo, quien no dudó en dar su opinión sobre lo ocurrido, encendiendo así aún más el debate en redes sociales.

Isabella Ladera
Esta fue la el extraño momento que vivió Isabella Ladera | Foto AFP/ Giorgio Viera

Según palabras de Valeria, Beéle o Isabella Ladera tuvieron que haber sido los responsables de publicar el video en cuestión, pues asegura que solo las personas implicadas en este tipo de audiovisuales tienen poder sobre él.

Artículos relacionados

"Nunca creo en eso de un video int*mo 'filtrado' en donde no saben cómo se filtró. Si se supone que solo es propiedad de las dos personas del video, ¿Cómo es posible que se filtre? Siempre pienso que alguno de los dos lo filtra internacional"

Las palabras de Valeria generaron aún más conversación en las redes sociales, algunos mencionando que los dispositivos pueden ser hackeados y otros apoyando su teoría.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Goyo Goyo

Goyo rompió el silencio y contó cómo ha vivido su proyecto como solista

Con Pantera, Goyo inicia su camino como solista, un autorretrato musical que une sus raíces, el folclor del Pacífico y su activismo social.

Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision Viral

Los memes y reacciones que dejó el polémico video de Isabella Ladera y Beéle

En las últimas horas, salió a la luz un video privado de Isabella Ladera y Beéle que inmediato causó revuelo en redes.

Ricardo Henao

Exparticipante de MasterChef se casó y así lo reveló en sus redes: ¿de quién se trata?

Famoso actor y exparticipante de MasterChef confirmó su matrimonio a través de sus redes y sus fans no tardaron en reaccionar.

Lo más superlike

Uñas de colores en tendencia 2025 Belleza

Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure de los 90’s regresa en 2025 con tonos vibrantes y 'nail art' inspirado en culturas globales.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda