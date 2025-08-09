Valeria Giraldo reaccionó a polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de que un polémico video en el que ambos aparecen se filtrara. A la conversación se unió Valeria Giraldo, quien encendió aún más la controversia con sus palabras frente a lo que pudo haber ocurrido.

¿Qué muestra el polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Un video publicado en la red social ‘X’ sorprendió a los usuarios al percatarse de que tenía como protagonistas a la modelo e influenciadora Isabella Ladera y al cantante urbano Beéle.

Así fue la relación entre Isabella Ladera y Beéle | Foto AFP/ Giorgio Viera

El audiovisual, que rápidamente se viralizó en diferentes plataformas, causó revuelo por su contenido, pues en él se observa a la pareja, que semanas atrás había anunciado su ruptura, dándole rienda suelta a su relación.

Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero el debate en redes sociales no se detiene y cada vez son más las reacciones que mantiene a Isabella Ladera y Beéle en el centro de la conversación.

¿Qué dijo Valeria Giraldo sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

En medio de la polémica generada por la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle, otra figura pública decidió pronunciarse y sumar más leña al fuego: La ex Miss Medellín Valeria Giraldo, quien no dudó en dar su opinión sobre lo ocurrido, encendiendo así aún más el debate en redes sociales.

Esta fue la el extraño momento que vivió Isabella Ladera | Foto AFP/ Giorgio Viera

Según palabras de Valeria, Beéle o Isabella Ladera tuvieron que haber sido los responsables de publicar el video en cuestión, pues asegura que solo las personas implicadas en este tipo de audiovisuales tienen poder sobre él.

"Nunca creo en eso de un video int*mo 'filtrado' en donde no saben cómo se filtró. Si se supone que solo es propiedad de las dos personas del video, ¿Cómo es posible que se filtre? Siempre pienso que alguno de los dos lo filtra internacional"

Las palabras de Valeria generaron aún más conversación en las redes sociales, algunos mencionando que los dispositivos pueden ser hackeados y otros apoyando su teoría.