Karina García estalló tras fuertes críticas por su diseño de sonrisa, esto dijo

La modelo Karina García se mostró en desacuerdo con sus seguidores y puso freno a los comentarios en su contra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García respondió a las críticas por su diseño de sonrisa. Foto | Canal RCN.

La modelo Karina García, quien con frecuencia se apodera de las tendencias en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar tras responderle con firmeza a un fuerte comentario sobre su apariencia.

¿Qué respondió Karina García tras ser criticada en redes sociales?

A través de su cuenta de TikTok, en donde la creadora de contenido acumula millones de seguidores, se mostró conmocionada tras anunciar que apareció en el Times Square en Nueva York, noticia que compartió con su fandom a quienes agradeció todo el apoyo.

Sin embargo, no faltó quienes aprovecharon la publicación de la influenciadora para cuestionar su apariencia física, puntualmente sus dientes, pues para muchos eran bastante notorios y captaban la atención con facilidad.

“Kari, regresa a tu diseño de sonrisa anterior”, “No me gustó ese diseño estaba mejor antes”, “Embarraste tu sonrisa”, “Kari la sonrisa era más bonita antes”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se defendió tras críticas por su diseño de sonrisa. Foto | Canal RCN.

¿Cómo respondió Karina García a las críticas por su sonrisa?

A raíz de las opiniones de las personas respecto a cómo luce en la actualidad, la también empresaria de ropa deportiva no dudó en pronunciarse y dejar clara su posición respecto al tema.

“No se enfoquen en los dientes, enfóquense en el detalle tan hermoso que ustedes me dieron jaja, los amo déjenme así que soy feliz”, escribió Karina para poner punto final a las críticas.

Cabe señar que, la reconocida modelo paisa recientemente se sometió a un nuevo procedimiento para mejorar su sonrisa, pues así lo compartió en sus cuentas oficiales en donde se mostró entusiasmada por el cambio.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así respondió Karina García a las críticas por sus dientes. Foto | Canal RCN

¿Cuál fue la reacción de Karina García tras aparecer en el Times Square?

Mientras tanto, la antioqueña, como ella lo dijo, enfocada en este importante logro como figura del entretenimiento, pues tal y como lo mencionó en la grabación para ella es algo grande poder aparecer en uno de los lugares más famosos e icónicos del mundo.

“Yo viví 6 meses en Nueva York, te lo juro que para mí es algo grande, yo iba a allá a tomarme foticos, es mi ciudad favorita en el mundo, la gente que me conoce lo sabe”, aseguró.

