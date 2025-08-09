Estos son los millones que gana WestCol al mes por solo hacer transmisiones en vivo, ¿le creen?
WestCol dejó perplejo a más de uno tras contar la elevada cantidad de plata que recibe siendo streamer.
No es un secreto que las plataformas digitales hoy en día son una fuente de significativos ingresos monetarios, de ahí que muchos influenciadores y creadores de contenido se dediquen de lleno a esto.
Sin embargo, otras de las alternativas que son relevantes son las transmisiones en vivo; actualmente, existen plataformas para interactuar y eso otorga dinero. Precisamente, uno de los streamers que por el momento más desenvolvimiento ha demostrado en el área es Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol.
¿Cuánto gana hoy en día WestCol por transmitir en vivo?
Años de constancia le han costado a WestCol para posicionarse como uno de los mejores streamers en el país. El joven antioqueño es centro de polémicas por su forma de ser, además de que si hay algo de lo que le gusta hablar es de dinero.
Hace poco, WestCol hizo una transmisión en vivo con la influenciadora Karina García, allí la modelo lo cuestionó por el dinero que él dice ganar. Ahora, comenzó a circularse un video en el que el streamer indicó los ingresos que tiene en la actualidad únicamente en la modalidad de aparecer en directo.
Un elevado pago es lo que recibe WestCol por transmitir en vivo. Tan pronto hizo la revelación, más de uno quedó asombrado porque se trata de una suma que pocos logran acumular.
Sin más detalles al respecto, el antioqueño confesó lo que gana en un mes por ser streamer, lo cual son cientos de millones de pesos colombianos.
"Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400, yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro", expresó el streamer.
¿Por qué algunos no creen que WestCol gane tantos millones?
Así como WestCol, otros rostros digitales han encontrado en las plataformas la posibilidad de mejorar su estilo de vida, pero a la vez son cuestionados porque pueden ganar más que un profesional, entre ellos doctores.
Además, no todos le creen a WestCol, pues en redes pusieron en tela de juicio sus declaraciones, manifestando que detrás de ello debe haber marcas, patrocinios, más no únicamente por él aparecer en vivo.