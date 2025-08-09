Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Estos son los millones que gana WestCol al mes por solo hacer transmisiones en vivo, ¿le creen?

WestCol dejó perplejo a más de uno tras contar la elevada cantidad de plata que recibe siendo streamer.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WestCol
Estos son los millones que gana WestCol al mes por solo hacer transmisiones en vivo | Foto de la IA.

No es un secreto que las plataformas digitales hoy en día son una fuente de significativos ingresos monetarios, de ahí que muchos influenciadores y creadores de contenido se dediquen de lleno a esto.

Sin embargo, otras de las alternativas que son relevantes son las transmisiones en vivo; actualmente, existen plataformas para interactuar y eso otorga dinero. Precisamente, uno de los streamers que por el momento más desenvolvimiento ha demostrado en el área es Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol.

Artículos relacionados

¿Cuánto gana hoy en día WestCol por transmitir en vivo?

Años de constancia le han costado a WestCol para posicionarse como uno de los mejores streamers en el país. El joven antioqueño es centro de polémicas por su forma de ser, además de que si hay algo de lo que le gusta hablar es de dinero.

Hace poco, WestCol hizo una transmisión en vivo con la influenciadora Karina García, allí la modelo lo cuestionó por el dinero que él dice ganar. Ahora, comenzó a circularse un video en el que el streamer indicó los ingresos que tiene en la actualidad únicamente en la modalidad de aparecer en directo.

En vivo
Transmitir en vivo puede dejar grandes ganancias | Foto Freepik.

Un elevado pago es lo que recibe WestCol por transmitir en vivo. Tan pronto hizo la revelación, más de uno quedó asombrado porque se trata de una suma que pocos logran acumular.

Artículos relacionados

Sin más detalles al respecto, el antioqueño confesó lo que gana en un mes por ser streamer, lo cual son cientos de millones de pesos colombianos.

"Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400, yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro", expresó el streamer.

¿Por qué algunos no creen que WestCol gane tantos millones?

Así como WestCol, otros rostros digitales han encontrado en las plataformas la posibilidad de mejorar su estilo de vida, pero a la vez son cuestionados porque pueden ganar más que un profesional, entre ellos doctores.

Artículos relacionados

Además, no todos le creen a WestCol, pues en redes pusieron en tela de juicio sus declaraciones, manifestando que detrás de ello debe haber marcas, patrocinios, más no únicamente por él aparecer en vivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falcao revive su camino al éxito y se despide de Millonarios Falcao

Falcao despertó ilusión entre los hinchas de Millonarios "extraño jugar en El Campín"

Con un mensaje lleno de nostalgia, Falcao recordó a Millonarios y dejó abierta la ilusión de un posible regreso al equipo azul.

Juan Pablo Barragán

Juan Pablo Barragán reveló qué ha cambiado en su vida después de MasterChef Celebrity

Juan Pablo Barragán reveló durante su entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ su paso en MasterChef y sus proyectos actuales.

Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental. Talento internacional

Isabella Ladera dio detalles sobre su supuesto romance con Hugo García

Isabella Ladera habló en vivo sobre su vínculo con Hugo García, aclarando rumores y respondiendo a críticas sobre su vida personal.

Lo más superlike

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality? IA da su veredicto

Tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality, la IA analizó si el público hubiese votado o no por Amazonas.

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda