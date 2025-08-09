Estos son los millones que gana WestCol al mes por solo hacer transmisiones en vivo, ¿le creen?

No es un secreto que las plataformas digitales hoy en día son una fuente de significativos ingresos monetarios, de ahí que muchos influenciadores y creadores de contenido se dediquen de lleno a esto.

Sin embargo, otras de las alternativas que son relevantes son las transmisiones en vivo; actualmente, existen plataformas para interactuar y eso otorga dinero. Precisamente, uno de los streamers que por el momento más desenvolvimiento ha demostrado en el área es Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón rompe el silencio y confirma que no peleará contra Andrea Valdiri: "es mi problema"

¿Cuánto gana hoy en día WestCol por transmitir en vivo?

Años de constancia le han costado a WestCol para posicionarse como uno de los mejores streamers en el país. El joven antioqueño es centro de polémicas por su forma de ser, además de que si hay algo de lo que le gusta hablar es de dinero.

Hace poco, WestCol hizo una transmisión en vivo con la influenciadora Karina García, allí la modelo lo cuestionó por el dinero que él dice ganar. Ahora, comenzó a circularse un video en el que el streamer indicó los ingresos que tiene en la actualidad únicamente en la modalidad de aparecer en directo.

Transmitir en vivo puede dejar grandes ganancias | Foto Freepik.

Un elevado pago es lo que recibe WestCol por transmitir en vivo. Tan pronto hizo la revelación, más de uno quedó asombrado porque se trata de una suma que pocos logran acumular.

Artículos relacionados James Rodríguez Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

Sin más detalles al respecto, el antioqueño confesó lo que gana en un mes por ser streamer, lo cual son cientos de millones de pesos colombianos.

"Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400, yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro", expresó el streamer.

¿Por qué algunos no creen que WestCol gane tantos millones?

Así como WestCol, otros rostros digitales han encontrado en las plataformas la posibilidad de mejorar su estilo de vida, pero a la vez son cuestionados porque pueden ganar más que un profesional, entre ellos doctores.

Artículos relacionados Karina García Karina García genera polémica al revelar su turbio pasado: "Probé cosas fuertes"

Además, no todos le creen a WestCol, pues en redes pusieron en tela de juicio sus declaraciones, manifestando que detrás de ello debe haber marcas, patrocinios, más no únicamente por él aparecer en vivo.