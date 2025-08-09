Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Karina García reaccionó al verla en pantallas del Times Square: "Reina de reinas"

Isabella Vargas, hija de Karina García, se mostró emocionada por ver a su mamá en la pantalla del Times Square de Nueva York.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Vargas reaccionó a video de su mamá en Time Square
Isabella Vargas reaccionó a noticia de su mamá en el Time Square. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, ha sido noticia recientemente luego que saliera a la luz un video suyo en las pantallas del Times Square.

¿Por qué Karina García apareció en el Times Square de Nueva York?

La modelo antioqueña les compartió a sus seguidores la noticia de su aparición en una de las famosas pantallas del Times Square en Nueva York.

Karina García se mostró emocionada por este hecho de aparecer en la mítica calle de Manhattan y así se los expresó a sus seguidores en redes sociales en donde aseguró que para ella era un sueño cumplido.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que quería viajar a Estados Unidos para ver en vivo y en directo esa imagen suya en la mítica calle de las pantallas en Nueva York.

Como era de esperarse este hecho ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos de los seguidores y personas cercanas a Karina se han alegrado, una de ellas su hija mayor, Isabella Vargas.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García apareció en el Times Square. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó la hija de Karina García al verla en pantallas del Time Square?

La hija mayor de Karina García, quien ha tomado gran popularidad en redes sociales tras visitarla en La casa de los famosos Colombia compartió un video del momento en que aparecieron las fotos de su mamá en el Times Square.

En el audiovisual se observa a Karina García siendo protagonista de las famosas pantallas de Nueva York.

Isabella compartió el video de su mamá en redes sociales en donde expresó su orgullo al ver a su mamá en esta zona tan famosa de Estados Unidos, catalogándola como una "reina".

Reina de reinas.

¿Cómo reaccionó Karina García tras recibir críticas por aparecer en el Time Square?

El video de Karina García ha provocado diferentes opiniones en redes sociales, sin embargo, según reveló la modelo antioqueña no todos han sido buenos comentarios.

Ahora me critican porque me emocione por estar en una pantalla en el Times Square, que cualquiera puede pagar para hacerlo, a mí no me importa si cualquiera paga.

La antioqueña aseguró que a ella no le interesaba si muchas personas pagaban para aparecer en estas pantallas, ya que para ella era un sueño cumplido y algo importante para su carrera.

Por eso, a través de sus redes sociales, la influenciadora expresó su rechazo a los malos comentarios que ha recibido y que han tratado de opacar su felicidad.

Ay Karina, ¿por qué tanto show por aparecer ahí? pues normal, para mí no es normal, por qué es una ciudad que significa mucho para mí, iba a tomarme fotos y ahora verme ahí es como WOW, pero pocos entienden la vibra.

Karina García respondió a las críticas tras aparecer en el Times Square. (Foto: Canal RCN)
