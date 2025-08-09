¿Yina Calderón estaría planeando quedarse definitivamente en México? Esto dijo
Yina Calderón sorprendió al afirmar que se sentía más valorada en México que en su propio país.
Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que en México se sentía mucho más valorada que en Colombia. La polémica influenciadora destacó el trato que le han dado durante su paso por el país azteca, por lo que internautas creen que podría instalarse definitivamente en este lugar.
¿Yina Calderón se mudará a México para iniciar nuevos proyectos?
Desde hace varios días, Yina Calderón anunció un viaje por algunos países, entre ellos México, uno de los destinos más importantes para la influenciadora en los últimos años. Recordemos que la polémica creadora de contenido ha manifestado en diversas ocasiones su interés por ganar reconocimiento en territorio azteca.
Esto quedó demostrado durante su paso por La casa de los famosos Colombia, cuando aprovechó el intercambio de Melissa Gate con Manelyk González para acaparar la atención de la prensa mexicana. Sin embargo, hasta el momento Calderón no ha confirmado ningún contrato o colaboración que la relacione laboralmente con este objetivo.
Aun así, la influenciadora aseguró que durante su reciente visita a México comprobó que cada vez está más encantada con esta cultura, especialmente por el trato que ha recibido por parte de su gente.
Incluso, manifestó que siente que en México valoran más su talento que en su propio país:
"Qué bonita la gente de México, me han tratado muy bien. Siento que en este país me valoran más que en el mío... En mi país no valoran mi talento".
Por ahora, la influenciadora no ha confirmado planes concretos de mudanza o proyectos en México.
¿Yina Calderón coincidió con Melissa Gate en México?
Vale la pena destacar que Melissa Gate y Yina Calderón se encuentran en México, sin embargo, hasta el momento, no han logrado coincidir en la creación de contenido juntas.
Yina Calderón confesó recientemente que, aunque esto no ha sucedido, sí ha tenido contacto en persona con Melissa Gate, y hasta reveló una inesperada anécdota en la que, según sus palabras, le propuso ir juntas a La casa de los famosos All-Stars para hacerle “la vida imposible” a los demás participantes.
Sin embargo, Melissa no le siguió la idea al afirmar que por el momento no estaba interesada en encerrarse nuevamente en un reality.