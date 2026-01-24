Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña debutará en importante proyecto de comedia y así lo dio a conocer a sus seguidores

La Toxi Costeña sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut en un nuevo proyecto de comedia. ¿De qué se trata?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Toxi Costeña emocionó a sus fans al revelarles en qué proyecto de comedia debutará. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y cantante Cindy Ávila, más conocida en redes sociales como La Toxi Costeña ha revelado a sus fans que debutará en un importante proyecto de comedia.

¿En qué proyecto de comedia debutará La Toxi Costeña?

En las últimas horas, la artista sincelajana ha publicado desde su cuenta de Instagram, donde suma más de novecientos mil seguidores, un video donde se le ve personificando un papel de villana y rodeada de grandes actores y humoristas colombianos.

La Toxi Costeña reveló emocionada a sus fans que estará en destacado programa de comedia. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a lo publicado, La Toxi hará parte de una nueva temporada de 'LOL Laugh Colombia' que se transmite en Prime Video, donde competirá junto a Hassam, Estefanía Gómez, Alejandra Urrea e Iván Marín, con el fin de hacer reír a sus oponentes para eliminarlos y ganar un premio en efectivo.

Risas prohibidas, drama de telenovela y chisme del buen. Yo ya estoy lista pa' LOL Colombia", escribió en la descripción.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló que este proyecto fue grabado hace dos años, pero que estaba feliz de que por fin se transmitirá en esta plataforma de video, invitando a sus seguidores a no perdérselo.

¿Cómo reaccionaron en redes al debut de La Toxi Costeña en este proyecto de comedia?

En los comentarios, sus seguidores no tardaron en expresarle su apoyo, asegurando que no se perderán esta nueva faceta de la cantante y aplaudiéndola por seguir persiguiendo sus sueños.

Oleee esa Toxi ❤️, desde España te voy a ver", "Qué linda Toxi, Dios te bendiga" y "Ese premio es tuyo, amor, la darás todita", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron".

La Toxi Costeña recibió el apoyo de sus seguidores por este nuevo proyecto. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha hecho La Toxi Costeña tras La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña no se ha alejado del foco público y ha enfocado su energía en fortalecer su carrera musical, aprovechando el impulso que le dejó el reality y el respaldo de sus seguidores.

Uno de sus pasos más importantes ha sido trabajar en su álbum musical titulado 'La Reina de la Rancha', un proyecto con el que busca mostrar una faceta más sólida y profesional dentro de la industria.

