Hassam reveló detalles de su relación durante la receta que compartió con Violeta Bergonzi: esto dijo

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la gran participación que tuvo Violeta Bergonzi en la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, convirtiéndose en la ganadora.

Además, la presentadora les ha demostrado a sus seguidores que la cocina es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial, por los proyectos que llevará a cabo con respecto a la gastronomía.

Además, Violeta compartió a través de sus redes sociales una receta junto al comediante Hassam, quien reveló varios acontecimientos de su vida.

¿Qué dijo Hassam acerca de su nueva relación?

Es clave mencionar que Hassam se ha convertido en uno de los comediantes más destacados del país al cautivar a sus seguidores con su carisma y arrolladora personalidad, logrando ser uno de los comediantes con gran influencia en el país.

Esto dijo Hassam de lo enamorado que está de su actual pareja. | Foto: Canal RCN

Así que la presentadora Violeta Bergonzi tuvo la oportunidad en cocinar con Hassam, compartieron detalles de su receta y, también, hablando de varios acontecimientos de su vida personal.

Durante el video, se refleja que Hassam contó varios acontecimientos de su vida, en especial por mencionar a su actual pareja sentimental Ana María Casas, confesando que está atravesando por un importante momento a nivel emocional:

“Estoy feliz con Ana María y a pesar de la diferencia de edad, estoy feliz con la relación. Ella cocina muy bien”, agregó Hassam.

¿Qué proyectos tiene Violeta Bergonzi en la actualidad luego de su paso en MasterChef?

Es clave mencionar que Violeta se convirtió en la ganadora de MasterChef al demostrar su gran habilidad en la cocina, en especial, por los valiosos consejos que recibió por parte del jurado, conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Qué proyectos tiene Violeta Bergonzi en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Luego de convertirse en la ganadora, la presentadora tiene preparado construir un complejo gastronómico junto a su familia y, también, en demostrar su habilidad en la cocina.

Por su parte, la presentadora también ha tenido al tanto a sus seguidores de los diferentes proyectos que llevará a cabo, demostrando varias de sus auténticas recetas en sus redes sociales.