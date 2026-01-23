La Toxi Costeña fue captada junto a misterioso hombre en un yate, ¿nuevo amor?

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, ha empezado a apoderarse de las tendencias en redes sociales tras ser captada con un misterioso hombre.

¿Cuál fue el video que captaron a La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña se dio a conocer a nivel nacional gracias a su canción “Macta llega”, tema que la catapultó a la farándula. Sin embargo, su verdadero salto a la fama se dio en 2025, cuando participó en La casa de los famosos Colombia.

Desde su salida del reality del Canal RCN donde fue finalista su nombre pocas veces pasa por desapercibido en redes sociales.

Muestra de esto fue un video que ha empezado a viralizarse recientemente en donde se le ve a la cantante en una romántica escena junto a un misterioso hombre a bordo de un yate.

La Toxi Costeña fue captada con misterioso hombre. (Foto del Canal RCN)

¿Quién sería la nueva pareja de La Toxi Costeña?

El video que ha empezado a viralizarse en redes sociales deja ver a la artista costeña en un yate privado en compañía de un hombre que la tiene tomada por la cintura.

La cantante en el audiovisual se ve bastante cercana al hombre con quien observa el panorama y hasta le pasa uno de sus brazos para abrazarlo.

La identidad del hombre ha generado gran curiosidad en redes sociales y entre los seguidores de Cindy Ávila, y algunos internautas señalan que sería Checho Bula, un multifacético artista colombiano, reconocido principalmente como cantante y compositor de vallenato.

Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales para confirmar o desmentir si está estrenando novio, no obstante, sus seguidores se ilusionan con verla con este misterioso hombre.

Cabe resaltar que, la cantante en La casa de los famosos Colombia reveló varias de sus historias de amor, confesando que en su mayoría fueron complejas y que le dejaron varios traumas, por lo que de meterse con alguien tenía que estar muy segura y más por la tranquilidad de sus dos hijos.