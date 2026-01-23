Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Toxi Costeña fue captada junto a misterioso hombre en un yate, ¿nuevo amor?

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos, fue captada bastante acaramelada junto a un hombre a bordo de un lujoso yate.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña fue captada con misterioso hombre
La Toxi Costeña fue captada con hombre. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, ha empezado a apoderarse de las tendencias en redes sociales tras ser captada con un misterioso hombre.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que captaron a La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña se dio a conocer a nivel nacional gracias a su canción “Macta llega”, tema que la catapultó a la farándula. Sin embargo, su verdadero salto a la fama se dio en 2025, cuando participó en La casa de los famosos Colombia.

Desde su salida del reality del Canal RCN donde fue finalista su nombre pocas veces pasa por desapercibido en redes sociales.

Muestra de esto fue un video que ha empezado a viralizarse recientemente en donde se le ve a la cantante en una romántica escena junto a un misterioso hombre a bordo de un yate.

¿Qué proyectos tiene La Toxi Costeña?
La Toxi Costeña fue captada con misterioso hombre. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién sería la nueva pareja de La Toxi Costeña?

El video que ha empezado a viralizarse en redes sociales deja ver a la artista costeña en un yate privado en compañía de un hombre que la tiene tomada por la cintura.

La cantante en el audiovisual se ve bastante cercana al hombre con quien observa el panorama y hasta le pasa uno de sus brazos para abrazarlo.

La identidad del hombre ha generado gran curiosidad en redes sociales y entre los seguidores de Cindy Ávila, y algunos internautas señalan que sería Checho Bula, un multifacético artista colombiano, reconocido principalmente como cantante y compositor de vallenato.

Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales para confirmar o desmentir si está estrenando novio, no obstante, sus seguidores se ilusionan con verla con este misterioso hombre.

Cabe resaltar que, la cantante en La casa de los famosos Colombia reveló varias de sus historias de amor, confesando que en su mayoría fueron complejas y que le dejaron varios traumas, por lo que de meterse con alguien tenía que estar muy segura y más por la tranquilidad de sus dos hijos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

a respuesta de Omar Murillo tras los comentarios sobre su orientación Omar Murillo

Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

Omar Murillo les responde a los rumores que han surgido sobre su orientación, luego de posar en una foto junto a otro hombre.

¡Famosa presentadora se casó en secreto! Con esta fotografía, anunció la noticia en redes Talento internacional

¡Famosa presentadora se casó en secreto! Con esta fotografía, anunció la noticia en redes

Famosa presentadora de televisión se casó en secreto, anunciando la noticia con curiosa confesión en sus redes sociales.

Yeison Jiménez dejó muchos planes inconclusos tras su muerte. Yeison Jiménez

Publican inédito video de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones

El productor de Yeison Jiménez mostró un video del artista en un estudio musical y emocionado por la canción que grababa.

Lo más superlike

Altafulla sorprende al lanzar canción que asocian con Karina García Altafulla

Altafulla mostró canción que le habría compuesto a Karina García: "No era el momento"

Altafulla reveló adelanto de una canción de desamor que compuso e internautas la consideran una dedicatoria a Karina García.

Mariana Zapata fue muy criticada por Luisa Cortina al ser eliminada esta última de La casa de los famosos Colombia. Mariana Zapata

Mariana Zapata reveló que quiere destapar su estrategia en La casa de los famosos: “He aguantado”

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo