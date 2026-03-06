La Segura reveló lo que le pasó buscándole colegio a su hijo: "me le tiré la matrícula al muchacho"

La Segura emocionó a sus seguidores al compartir un video desde su nueva casa, donde reveló que ya le buscó colegio a su bebé, contando la jocosa anécdota que, según ella, casi le hace perder la matrícula del pequeño.

¿Qué le pasó a La Segura cuando buscaba colegio a su bebé?

La influencer caleña Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, les contó a sus millones de seguidores que junto a su pareja, Ignacio Baladán, decidió comenzar desde ya la búsqueda de colegio para su hijo, quien actualmente tiene 11 meses.

La Segura reveló a sus fans que ya le buscó colegio a su pequeño hijo. (Foto: Canal RCN)

A través de un video que grabó mientras realizaba un 'Get ready with me', la creadora de contenido relató que fue junto a su mejor amigo, Javier, a conocer un exclusivo colegio que le habían recomendado.

Sin embargo, según contó, todo comenzó con un pequeño inconveniente cuando decidió grabar un vlog para sus seguidores y, al parecer, la rectora de la institución la llamó la atención y le pidió que no podía filmar dentro del lugar.

Durante su relato, La Segura también contó, fiel a su característico sentido del humor, que pensó que la reunión sería corta, pero terminó extendiéndose hasta el mediodía, lo que empezó a preocuparla porque tenía otros compromisos laborales.

Además, recordó entre risas que en medio del recorrido por las instalaciones no pudo evitar bromear con su amigo, comparando la experiencia con la educación que ellos tuvieron cuando eran niños. Esto provocó que en varias ocasiones les pidieran guardar silencio, motivo por el que, entre risas, aseguró que probablemente "ya le había dañado la matrícula" a su hijo.

¿Por qué La Segura e Ignacio Baladán decidieron buscarle colegio a su hijo Lucca?

La Segura explicó a sus seguidores que en Medellín, ciudad donde reside actualmente, es común que los padres busquen colegio para sus hijos desde muy temprana edad para asegurarles un cupo para cuando ya tengan la edad acorde de estudiar, generando opiniones divididas entre sus seguidores.

La Segura reveló que tuvo que asegurar desde ahora el cupo de su hijo en un prestigioso colegio.(Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron en redes sociales sobre que La Segura ya le buscó colegio a su hijo?

A través de los comentarios, varios seguidores de la influencer manifestaron su inconformidad, debido a que no entendieron que La Segura estuviera buscando colegio desde ahora con el fin de asegurar un cupo para su hijo.

Sin embargo, otros usuarios sí comprendieron su explicación y señalaron que en muchas ciudades, e incluso en otros países, es común que los padres busquen garantizar un lugar en los colegios con varios años de anticipación.