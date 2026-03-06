Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló lo que le pasó buscándole colegio a su hijo: "me le tiré la matrícula al muchacho"

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelarles la curiosa situación que vivió mientras buscaba colegio para su hijo, Lucca.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Segura hizo reír a sus seguidores con lo que le pasó mientras le buscaba colegio a su bebé. (Foto: Canal RCN)

La Segura emocionó a sus seguidores al compartir un video desde su nueva casa, donde reveló que ya le buscó colegio a su bebé, contando la jocosa anécdota que, según ella, casi le hace perder la matrícula del pequeño.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a La Segura cuando buscaba colegio a su bebé?

La influencer caleña Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, les contó a sus millones de seguidores que junto a su pareja, Ignacio Baladán, decidió comenzar desde ya la búsqueda de colegio para su hijo, quien actualmente tiene 11 meses.

La Segura contó lo que le pasó mientras buscaba colegio para su hijo
La Segura reveló a sus fans que ya le buscó colegio a su pequeño hijo. (Foto: Canal RCN)

A través de un video que grabó mientras realizaba un 'Get ready with me', la creadora de contenido relató que fue junto a su mejor amigo, Javier, a conocer un exclusivo colegio que le habían recomendado.

Sin embargo, según contó, todo comenzó con un pequeño inconveniente cuando decidió grabar un vlog para sus seguidores y, al parecer, la rectora de la institución la llamó la atención y le pidió que no podía filmar dentro del lugar.

Durante su relato, La Segura también contó, fiel a su característico sentido del humor, que pensó que la reunión sería corta, pero terminó extendiéndose hasta el mediodía, lo que empezó a preocuparla porque tenía otros compromisos laborales.

Además, recordó entre risas que en medio del recorrido por las instalaciones no pudo evitar bromear con su amigo, comparando la experiencia con la educación que ellos tuvieron cuando eran niños. Esto provocó que en varias ocasiones les pidieran guardar silencio, motivo por el que, entre risas, aseguró que probablemente "ya le había dañado la matrícula" a su hijo.

Artículos relacionados

¿Por qué La Segura e Ignacio Baladán decidieron buscarle colegio a su hijo Lucca?

La Segura explicó a sus seguidores que en Medellín, ciudad donde reside actualmente, es común que los padres busquen colegio para sus hijos desde muy temprana edad para asegurarles un cupo para cuando ya tengan la edad acorde de estudiar, generando opiniones divididas entre sus seguidores.

La Segura confesó a sus fans lo que le pasó mientras le buscaba colegio a su hijo
La Segura reveló que tuvo que asegurar desde ahora el cupo de su hijo en un prestigioso colegio.(Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijeron en redes sociales sobre que La Segura ya le buscó colegio a su hijo?

A través de los comentarios, varios seguidores de la influencer manifestaron su inconformidad, debido a que no entendieron que La Segura estuviera buscando colegio desde ahora con el fin de asegurar un cupo para su hijo.

Sin embargo, otros usuarios sí comprendieron su explicación y señalaron que en muchas ciudades, e incluso en otros países, es común que los padres busquen garantizar un lugar en los colegios con varios años de anticipación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela QM contó qué marcas tiene en su cuerpo por el embarazo Blessd

Manuela QM, novia de Blessd, habló sin filtros de las marcas en su cuerpo durante el embarazo

Manuela QM, novia de Blessd, habló sin filtros de las marcas en su cuerpo durante el embarazo

Natalia Durán en Rojo Carmesí. Talento nacional

Natalia Durán generó preocupación tras sufrir grave accidente en un ojo: ¿qué le pasó?

La actriz Natalia Durán contó en redes sociales que sufrió graves accidente y mostró su ojo tras el incidente.

¿Hubo rechazo? Jhonny Rivera contó cómo comenzó su historia con Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló cómo inició su relación con Jenny López: habló de rechazo

El cantante Jhonny Rivera reveló que su relación con Jenny López comenzó de forma inesperada.

Lo más superlike

Karola Alcendra confesó lo que siente por Eidevin en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Karola le confesó a Eidevin lo que siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026

Karola abrió su corazón y le confesó la verdad a Eidevin de lo que ella siente por él en La casa de los famosos Colombia 2026.

Deiby genera revuelo al responder comentarios sobre la futura pareja de La blanquita Viral

Deiby genera revuelo al responder comentarios sobre la futura pareja de La blanquita

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?

Jhonny Rivera compartió baile junto a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al protagonizar divertido baile junto a Jenny López

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?