Karen Sevillano se dejó ver con su pelo natural y recibió halagos en redes sociales

Karen Sevillano se ha vuelto viral tras revelar una foto en su cuenta de Instagram donde luce con orgullo su cabello totalmente natural.

¿Por qué causó tanto revuelo la foto del cabello natural de Karen Sevillano?

La influencer caleña, quien siempre ha sido reconocida por su estilo llamativo y sus constantes cambios de imagen, ha causado revuelo en redes sociales, al dejar ver su cabello afro en una instastorie.

La fotografía, que rápidamente se volvió viral, muestra a Karen frente al espejo luciendo un atuendo negro que le resalta su figura, mientras deja ver su frondoso cabello afro, generando que sus miles de seguidores la elogiaran por promover un mensaje de aceptación con su nuevo look.

Además, característico de su personalidad, Karen acompañó la fotografía con un mensaje donde en forma jocosa manifestaba que no estaba despeinada, sino que simplemente así se veía su pelo suelto.

¿Qué opiniones le merecieron a Karen Sevillano al mostrar su cabello al natural?

En cuestión de horas, la publicación fue reposteada en varios perfiles, donde muchos de sus seguidores destacaron que la mujer de 30 años, se veía radiante, mientras que otros celebraron que usó su influencia para inspirar confianza en quienes luchan con aceptar su imagen tal y como es.

El gesto no demoró en convertirse en tendencia, y varios fans incluso comenzaron a compartir sus propias fotos al natural, motivados por la autenticidad de la creadora.

Karen Sevillano deslumbró en redes sociales al dejar ver su cabello natural. (Foto: Canal RCN)

¿Cuántos cambios de look se ha hecho Karen Sevillano?

No cabe duda de que ser una figura pública implica reinventarse constantemente, y Karen Sevillano lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. La caleña ha sorprendido en redes sociales con distintos looks que siempre dan de qué hablar.

En varias ocasiones se ha dejado ver con su cabello rizado y natural, pero también ha apostado por cambios de color que incluyen tonos miel y cobrizos.

Además, ha experimentado con cortes diferentes, como el capul, y ha dejado ver que el cabello sobre los hombros le queda de maravilla.

Si bien no existe un número exacto de transformaciones, lo cierto es que Karen disfruta de renovarse con frecuencia, logrando que cada nueva apariencia se convierta en tendencia entre sus seguidores.