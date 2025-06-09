Sofía Avendaño sorprendió al aparecer en un importante evento de moda vestida de hombre

La modelo paisa Sofía Avendaño volvió a acaparar todas las miradas tras aparecer en un reconocido desfile de moda masculina con un look que nadie esperaba.

Artículos relacionados Caterin Escobar Caterin Escobar reaccionó a mensaje de Mario Yepes tras su salida de MasterChef: "Llegaste tú"

¿Qué pasó con Sofía Avendaño en el desfile que dejó a todos boquiabiertos?

El evento, de una prestigiosa marca de ropa masculina, sorprendió con la presencia de la modelo paisa, quien ingreso al recinto cubierta con una gorra, unos lentes oscuros y una pañoleta que cubría su rostro.

Aunque en un principio los asistentes pensaron que se trataba de la apertura del desfile, se sorprendieron al ver que la creadora de contenido, desfilo su indumentaria en un inicio con un porte masculino.

Sin embargo, la sorpresa se dio cuando, de un momento a otro, tal y como se ven en los videos, la modelo da la espalda al público y se descubre para revelar su identidad.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón hizo llorar a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity

¿Por qué decidió Sofía Avendaño desfilar con ropa de hombre en un importante desfile de moda?

De acuerdo con Sofía, la reconocida marca que organizó el evento la invitó a participar como parte de un performance que buscaba romper estereotipos y mostrar que la moda es un espacio para la creatividad y la inclusión.

Sofía Avendaño sorprendió a los asistentes del recinto al desfilar con ropa masculina. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los internautas al desfile de Sofía Avendaño con ropa de hombre?

Las redes sociales no dudaron en manifestarse, y algunos felicitaron a la creadora de contenido por su valentía. Otros, por su parte, no dudaron en criticarla y hacer énfasis en que su verdadera identidad siempre será la de un hombre.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón arremete contra Karina García en redes sociales y la tilda de mentirosa

Con todo esto, la antioqueña reafirmó su lugar como influencer y creadora de contenido innovadora, capaz de sorprender con ideas frescas y arriesgadas.

Su desfile con ropa masculina no solo demostró su estilo y confianza, sino también su capacidad para transformar un evento de moda en una experiencia inolvidable, donde el arte y la expresión personal se encuentran con la diversión y la creatividad.