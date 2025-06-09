Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño sorprendió al aparecer en un importante evento de moda vestida de hombre

La modelo paisa Sofía Avendaño generó conversación en redes, tras desfilar con ropa masculina para una reconocida marca.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Avendaño, participante de La casa de los famosos Colombia
La modelo paisa Sofía Avendaño dejó a los presentes del evento boquiabiertos, al desfilar con un outfit muy masculino. (Foto: Canal RCN)

La modelo paisa Sofía Avendaño volvió a acaparar todas las miradas tras aparecer en un reconocido desfile de moda masculina con un look que nadie esperaba.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Sofía Avendaño en el desfile que dejó a todos boquiabiertos?

El evento, de una prestigiosa marca de ropa masculina, sorprendió con la presencia de la modelo paisa, quien ingreso al recinto cubierta con una gorra, unos lentes oscuros y una pañoleta que cubría su rostro.

Aunque en un principio los asistentes pensaron que se trataba de la apertura del desfile, se sorprendieron al ver que la creadora de contenido, desfilo su indumentaria en un inicio con un porte masculino.

Sin embargo, la sorpresa se dio cuando, de un momento a otro, tal y como se ven en los videos, la modelo da la espalda al público y se descubre para revelar su identidad.

Artículos relacionados

¿Por qué decidió Sofía Avendaño desfilar con ropa de hombre en un importante desfile de moda?

De acuerdo con Sofía, la reconocida marca que organizó el evento la invitó a participar como parte de un performance que buscaba romper estereotipos y mostrar que la moda es un espacio para la creatividad y la inclusión.

Sofía Avendaño, participante de La casa de los famosos Colombia
Sofía Avendaño sorprendió a los asistentes del recinto al desfilar con ropa masculina. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los internautas al desfile de Sofía Avendaño con ropa de hombre?

Las redes sociales no dudaron en manifestarse, y algunos felicitaron a la creadora de contenido por su valentía. Otros, por su parte, no dudaron en criticarla y hacer énfasis en que su verdadera identidad siempre será la de un hombre.

Artículos relacionados

Con todo esto, la antioqueña reafirmó su lugar como influencer y creadora de contenido innovadora, capaz de sorprender con ideas frescas y arriesgadas.

Su desfile con ropa masculina no solo demostró su estilo y confianza, sino también su capacidad para transformar un evento de moda en una experiencia inolvidable, donde el arte y la expresión personal se encuentran con la diversión y la creatividad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024 Feid

Feid ya tiene su propio Funko Pop ¡así luce la figura!

El Funko Pop de Feid ya está en preventa y captura sus detalles más icónicos, desde sus gafas hasta la gorra que lo caracteriza.

Belinda vive uno de los momentos más sólidos de su carrera tras 20 años en la música. Belinda

¡Nueva colaboración! Belinda y Cazzu estrenarán una canción juntas

Belinda y Cazzu trabajan en una canción que combina sus estilos y promete ser un hito musical, demostrando unión femenina en la industria.

Cristiano Ronaldo jugando para el Al-Nassr Cristiano Ronaldo

Así recuerda Cristiano Ronaldo a la mujer que le regalaba comida en su infancia

Antes de ser leyenda, Cristiano Ronaldo vivió momentos duros en Lisboa, donde un gesto de solidaridad lo ayudó a mantener la esperanza.

Lo más superlike

Bienal Internacional de Arte 2025 llega a Bogotá Curiosidades

Bienal Internacional de Arte 2025 llega a Bogotá con homenajes y artistas globales: ¿Cuándo es?

La Bienal Internacional de Arte Bogotá 2025 traerá obras, talleres y homenajes para todos los públicos.

María Antonieta de las Nievas en su personaje de La Chilindrina María Antonieta de las Nieves

La Chilindrina reveló que tiene todo listo para su funeral y sorprendió con impactantes detalles

Cómo recuperar las uñas tras un semipermanente Belleza

Trucos caseros para recuperar uñas dañadas por el semipermanente sin gastar de más

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación

Cartas que hicieron llorar a participantes MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity rompieron en llanto con cartas de sus mamás: así reaccionaron