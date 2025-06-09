Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid ya tiene su propio Funko Pop ¡así luce la figura!

El Funko Pop de Feid ya está en preventa y captura sus detalles más icónicos, desde sus gafas hasta la gorra que lo caracteriza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024
Feid se convierte en el primer latino en patentar el color verde que lo ha representado. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Hector Vivas)

El universo del coleccionismo acaba de recibir un nuevo integrante que promete emocionar a todos los fans de la música urbana, pues se trata de Feid quien se sumó a la lista de artistas inmortalizados a través de la famosa marca Funko.

¿Cómo luce el Funko Pop inspirado en Ferxxo?

Feid fue retratado a través de vinilo como un muñeco de colección hecho a la perfección que recopila los detalles más característicos del artista, desde sus icónicos lentes hasta la gorra que suele acompañarlo en todas sus presentaciones.

 

Los diseñadores de la marca se esforzaron en crear un look que reflejara su esencia en los escenarios, con accesorios y elementos visuales que sus seguidores identifican de inmediato.

Además, convierten la pieza en un objeto deseado por coleccionistas y fans que han seguido de cerca la trayectoria de Feid, y han acompañado cada paso desde el principio, una forma de capturar la personalidad y el atractivo del cantante en una forma de miniatura que puede llevarse a todas partes.

¿Por qué los artistas como Feid llegan al mundo Funko?

Para la industria musical, los Funkos representan una forma de ampliar la conexión entre artistas y fanáticos, además de generar nuevas ganancias a través de una comercialización diferente bajo el nombre del artista.

Feid se une a artistas como Bad Bunny, Rosalía y J Balvin en la colección Funko.
El Funko Pop de Feid incluye sus gafas icónicas y la gorra que lo acompaña en sus shows. Foto AFP/ Ethan Miller

No solo se trata de escuchar sus canciones o ir a conciertos sino establecer una relación de fidelidad entre el artista y los fanáticos, lo que refuerza la identidad que sienten con cada uno de sus ídolos.

Con este lanzamiento, Feid entra en la misma lista de artistas internacionales como Bad Bunny, Rosalía y J Balvin que cuentan con sus versiones en Funko Pop circulando entre las vitrinas de coleccionistas alrededor del mundo.

¿Dónde y cuando conseguir el Funko Pop de Ferxxo?

La figura ya está disponible en preventa, y Feid personalmente compartió en sus redes sociales cómo fue su primer momento al destapar la figura, un video que llenó de emociones a los usuarios de las redes sociales y que reafirmó que sigue siendo uno de los artistas más influyentes del género en la actualidad.

El Ferxxo mostró en redes el emotivo momento al destapar su propia figura.
Lentes, gorra y mucho flow. El Funko de Feid llegó para quedarse en el mundo del coleccionismo. | Foto AFP: Chandan Khanna

Las primeras entregas están previstas para los próximos meses y su alcance será global, por lo que podrá ser una nueva figura de colección que llegue al hogar de los fanáticos del Ferxxo alrededor del mundo.

