Sofía Avendaño demostró apoyo para Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality: "Brilla"

Inició Miss Universe Colombia, el reality, y las candidatas se enfrentaron en un primer reto para elegir a las representantes oficiales. En ese sentido, Mariana Morales fue elegida como la representante oficial de Bogotá D.C.

La inclusión tomó relevancia en el reality, pues es importante señalar que Mariana es una mujer trans. Entonces, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, se pronunció de inmediato en redes sociales, tan pronto supo el nombre de la bogotana.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Por qué Sofía Avendaño apoya a Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality?

Sofía Avendaño, al también ser una mujer transgénero, se identificó con la representante de la capital. Por ello, le dedicó un mensaje de apoyo, a la vez que añadió más detalles.

Sofía Avendaño se identifica con Mariana Morales | Foto del Canal RCN.

Sofía compartió una captura de pantalla en la que se puede leer mensajes que intercambió con Mariana hace años. Por ende, recalcó que el turno ahora es de ella enviándole la mejor energía a la representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, el reality.

"Hora de darte mi apoyo como lo hiciste conmigo. Ser mujer trans no es ser menos ni más que nadie, simplemente eres digna representación del género. Con toda mi bebé, brilla, Mariana Morales", escribió la exparticipante de La casa de los famosos.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿Quién es Mariana Morales, representante oficial de Bogotá en Miss Universe Colombia, el reality?

Mariana Morales Ospina es psicóloga, modelo, actriz y una mujer trans que representa con orgullo la diversidad y la fortaleza. Tiene 27 años, nació en Bogotá y se convirtió en una voz inspiradora de cambio, autenticidad y representación social.

Mariana se define a sí misma como una mujer apasionada, creativa y profundamente enfocada en sus objetivos, comprometida con su desarrollo personal y la transformación cultural.

Mariana Morales en el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón abandona transmisión en vivo tras pregunta que la pone de mal humor, ¿cuál es?

Su trayectoria está marcada por la resiliencia, pues vivir su proceso de transición en una sociedad que aún enfrenta barreras ha sido uno de sus mayores retos, pero también la fuente de su poder interior. Mariana ve en su mirada un reflejo de su historia y de sus raíces, y en su sensibilidad, una herramienta poderosa para conectar de manera genuina con quienes la rodean.