¿Piqué y Clara Chía están comprometidos? esto es lo que se sabe sobre el lujoso anillo

Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía en una reunión íntima y familiar, según rumores que circulan en medios internacionales.

Gerard Piqué y Clara Chía en una romántica escena
Gerard Piqué y Clara Chía desatan rumores sobre la estabilidad de su relación. (Foto de AFP)

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a ser parte de las conversaciones en la farándula mundial, esta vez por rumores sobre su estabilidad emocional y nuevos compromisos.

Según algunos medios internacionales, el exfutbolista habría decidido proponerle matrimonio a Clara Chía, con quien sostiene una relación amorosa desde el 2022, tras su ruptura con la cantante colombiana Shakira.

¿Cómo habría sido la propuesta de matrimonio de Piqué a Clara Chía?

La información fue revelada por una periodista que aseguró conocer de primera mano la organización de Piqué para la pedida de mano, en la que reunió a la familia de ambos para realizar una modesta y emotiva propuesta de matrimonio.

Piqué y Clara Chía habrían fortalecido su relación tras asistir juntos a terapia.
Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar comprometidos: rumores señalan que ya hubo propuesta y hasta anillo. Photo by Josep LAGO / AFP

La pareja atravesó recientemente una difícil experiencia tras perder un bebé, una situación que motivó a Piqué a replantear sus prioridades formalizar su relación con Clara.

De acuerdo con fuentes cercanas a Gerard, eligió un ambiente privado y familiar para la noche del evento, señalando que estarían en uno de sus mejores momentos como pareja tras superar una crisis emocional e incluso asistiendo juntos a terapia para fortalecer su vínculo.

¿Qué se sabe del anillo de compromiso de Clara Chía?

La noticia no tardó en generar revuelo tanto en redes sociales como en medios internacionales, en donde circulaban algunas fotografías de la pareja saliendo de un restaurante en Beverly Hills y Clara luciendo un nuevo y lujoso anillo en su mano.

Y aunque no hay una confirmación oficial, algunas personas cercanas a la pareja han descrito el aniño como un “pedrusco de diamante” es decir, una piedra preciosa que aún no ha sido tallada ni moldeada por un joyero conserva su forma natural y aunque no ha pasado por ningún tipo de modificaciones en su esencia, sigue siendo extremadamente valioso.

¿Cuál ha sido la reacción de Piqué y Clara Chía?

Hasta el momento no existen confirmaciones oficiales por parte de la pareja sobre una propuesta de matrimonio formal, sin embargo, ambos han sido vistos en diferentes lugares de Barcelona y en algunos viajes, lo que por lo menos afirma que su estabilidad emocional sigue en pie.

Un lujoso anillo en la mano de Clara desató los rumores de compromiso.
El supuesto anillo de Clara Chía desató rumores de compromiso con Piqué. | Foto AFP/ Thomas Coex

El rumor del nuevo compromiso ha causado todo tipo de reacciones y aunque la pareja no se ha expresado públicamente, sus seguidores esperan el momento de la gran noticia y siguen de cerca su historia de amor en una de las etapas más sólidas para ambos.

