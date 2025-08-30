Internautas cuestionan el resultado de la operación de Karen Sevillano: ¿por qué?

La presentadora e influencer Karen Sevillano volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez por los resultados de su más reciente operación en la que estilizó sus pronunciadas curvas.

¿Cuáles fueron las intervenciones que Karen Sevillano se realizó recientemente?

Vale la pena destacar que, tras finalizar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en donde fue presentadora del After, Karen Sevillano reveló a sus cientos de seguidores que tenía planeado someterse a varias intervenciones para mejorar la apariencia de su cuerpo.

Polémica por el cambio de Karen Sevillano: seguidores dicen que luce igual. (Foto Canal RCN).

Estas modificaciones consistían en una reducción de busto junto a una lipoescultura acompañada de una reducción costal que genera un aspecto de las costillas más estilizadas ayudando a marcar mejor la cintura.

¿Por qué Karen Sevillano es blanco de críticas tras su intervención estética?

Ahora bien, días después de esta gran revelación que causó revuelo en las redes sociales, Karen sorprendió con los resultados finales, abriendo todo un debate en las redes sociales, pues varios internautas cuestionaron su apariencia al asegurar que no veían la diferencia a como lucía antes de sus intervenciones.

En un reciente post en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano compartió diversas fotografías con un outfit playero que dejó al descubierto su figura actual.

Aunque hubo comentarios que elogiaron su belleza, hubo quienes se preguntaron por las intervenciones que se había realizado al considerar que no se veía la diferencia.

Internautas cuestionan el resultado de la intervención estética de Karen Sevillano. (Foto Canal RCN).

De esta manera, comentarios como “¿y la operación?”, “¿Y dónde está la lipo, Karen?”, “Se perdió esa plática”, “Que fue lo que se hizo en el cuerpo que no se le nota”, fueron algunos de los más recurrentes en su publicación de Instagram, donde posó en un outfit playero que dejó al descubierto su figura actual.

Pese a las criticas recibida por parte de algunos internautas, Karen Sevillano se ha mostrado segura de los resultados que le dejaron sus más recientes intervenciones, pues por estos días, en donde disfruta de sus vacaciones en paradisiacas playas ha presumido su figura con total satisfacción.