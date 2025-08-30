Ella es Clara Cortés, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality llegó a la pantalla del Canal RCN este 30 de agosto para darle la bienvenida a bellas y talentosas mujeres de diferentes departamentos que competirán por convertirse en la representante de nuestro país en Miss Universe que se llevará a cabo en Tailandia el 1 de noviembre del 2025. Tal es el caso de María Clara Cortés Correa, la candidata que representará a Bolívar.

¿Quién es Clara Cortés, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality?

Nacida en Cartagena de Indias, María Clara Cortés Correa de 28 años actualmente reside en Medellín en donde se desempeña como creadora de contenido y experta en marketing digital. Sin embargo, desde muy joven ha mostrado gran interés en los reinados por lo que a sus 16 años inició en este mundo, pese a las dificultades presentadas.

Aunque actualmente se define como una mujer sencilla, resiliente, empática y profundamente conectada con el poder sanador del amor propio, tuvo que afrontar retos emocionales a lo largo de su niñez para llegar a esto, pues esta estuvo marcada por una timidez extrema y un fuerte sentimiento de exclusión, agravado por un tratamiento médico que afectaba su movilidad y autoestima.

Así mismo, su madre ha sido su mayor inspiración para lograr alcanzar con éxito sus objetivos que la definen como la persona que es en la actualidad y que quiere llegar a ser en un futuro. Mientras que su padre, figura destacada en la liga de fútbol de Bolívar, le inculcó el amor hacia el deporte.

Por esta razón, María Clara Cortés Correa ve en la actividad física una forma de catarsis que combina con meditación para contrarrestar el impacto de su vida laboral y lograr un balance perfecto entre cuerpo, mente y trabajo.

Más que una corona: ¿Cómo fue la inspiradora transformación de María Clara Cortés

Aunque no se considera una mujer que encajaba en los estándares tradicionales de belleza, María Clara Cortés Correa aprendió a amar su cuerpo y sus “imperfecciones”. Su cabello, sus piernas, sus ojeras: todo lo que una vez criticó, hoy es parte de su identidad y fuerza.

Es por esta razón que, más allá de conseguir una corona, la representante de Bolívar ve en este certamen una plataforma para amplificar su mensaje sobre cómo el amor logra transformar, cómo cada herida puede ser semilla de fortaleza, y que vivir desde la gratitud abre puertas que el dolor alguna vez cerró.

De esta manera, de lograr ganar la corona, María Clara planea convertirla en un símbolo con el que expandirá un mensaje de amor, gratitud y conciencia, con la certeza de que ya tiene todo lo que necesita.