En imágenes: así fue el operativo en el que le encontraron el celular a Epa Colombia

Recientemente, se revelaron imágenes de cómo fue el momento en el que la Policía Nacional hizo la inspección del lugar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Epa Colombia durante entrevista con Noticias RCN.
Así fue el operativo en el que le incautaron un celular a Epa Colombia. Foto | Canal RCN.

El pasado miércoles 3 de septiembre, Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ocupó los principales titulares de los medios de comunicación luego de confirmar que miembros de la Policía Nacional le incautaron un celular.

¿Cómo fue el operativo en el que le incautaron un celular a Epa Colombia?

A raíz del escándalo mediático que provocó el hallazgo, recientemente se revelaron las imágenes y videos en donde quedó registrado cómo se llevó a cabo el operativo.

En la primera grabación que se conoció, se puede observar a dos mujeres policías: una grabando el procedimiento y otra haciendo una inspección del lugar mientras busca con detenimiento en varias partes de la habitación.

Además, se aprecia a un perro que también ayuda por medio de su olfato, en la búsqueda de elementos que estén prohibidos en el lugar.

En otras fotografías, también aparecen otros uniformados cumpliendo con su labor de hacer una revisión exhausta de las habitaciones, en donde quedó en evidencia su labor para dar con el paradero de los dispositivos móviles.

¿En dónde fue el operativo en el que le incautaron el celular a Epa Colombia?

En el operativo que tuvo lugar en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, fueron hallados tres celulares, uno de ellos de Epa Colombia, además, un cargador.

El pasado 20 de agosto, Daneidy, fue trasladada desde la cárcel el Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros en donde deberá cumplir con una pena de 5 años y tres meses de prisión.

De acuerdo con lo informado por los diferentes medios de comunicación, el operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran varias alertas en donde se les puso en aviso sobre llamadas no autorizadas que estaba realizando desde este centro de reclusión.

¿Qué otras personas se encontraban recluidas junto a Epa Colombia?

Además de la influenciadora y empresaria, en la Escuela también se encuentran otras personas que enfrentan procesos judiciales importantes.

Una de ellas es Sandra Ortiz, exconsejera presidencial que estuvo involucrada en el escándalo de Ungrd, Cielo González, exgobernadora del departamento del Huila.

