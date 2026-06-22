Juanda Caribe hizo emotiva confesión sobre su hija y sus fans reaccionaron, ¿qué dijo?

El finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos, Juanda Caribe, publicó una conmovedora historia sosteniendo la mano de su pequeña hija y compartió un mensaje durante el Día del Padre. En su publicación, el empresario expresó su gratitud al tener a Victoria Rosa en su vida.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su hija Victoria?

A través de sus redes sociales, el reconocido humorista barranquillero compartió una foto en blanco y negro sosteniendo la mano de Victoria Rosa, quien en mayo celebró su primer año de vida.

En la historia de Instagram, Juanda Caribe expresó su felicidad al tener una bendición tan grande como su primogénita.

“La vida me dio muchos regalos, pero ninguno tan perfecto como llamarte hija”, escribió el comediante. Asimismo, Juanda Caribe aprovechó para expresarle cuánto la quiere: “Te amo Victoria Rosa”.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera envió contundente mensaje en el marco de las elecciones presidenciales, ¿reveló su voto?

¿Qué dijeron las fans de Juanda Caribe sobre la foto de Victoria?

Los seguidores del comediante no tardaron en pronunciarse y opinaron positivamente sobre la historia publicada en Instagram. Muchos de los comentarios apoyaban a Juanda Caribe y expresaban que era un papá ejemplar.

“Eres el mejor papá del mundo, hermoso que ella te haya elegido a ti como papá porque ve luz en ti mi Juanda”. Otros comentarios, celebraban la vida de Victoria y la bendecían: “Bella tu hija Victoria, Dios la guarde por siempre”.

Juanda Caribe protagonizó emotivo momento junto a su hija Victoria. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados Karina García ¿Confirmó el embarazo? El video con el que Karina respondió si está o no esperando un hijo

¿Juanda Caribe volverá con Sheila Gándara?

Aunque ha habido rumores sobre la posible reconciliación entre el humorista y Sheila Gándara, ella ha expresado que lo sigue queriendo a pesar de todo, pero nunca ha dicho que volverá con él.

Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Hace unos días, Juanda Caribe se pronunció frente al comentario de uno de sus seguidores, quién le recomendó que recuperara su hogar en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Sin embargo, el exparticipante de unos de los realities de Canal RCN expresó que apreciaba el anhelo de sus fans de verlos juntos nuevamente, pero aclaró que en este momento estaban buscando horizontes distintos.

Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos

Tras estas declaraciones, los internautas confirmaron que ni Sheila Gándara ni Juanda Caribe tienen intenciones de volver a estar juntos. No obstante, su historia continúa generando comentarios en redes sociales.