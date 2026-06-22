Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe hizo emotiva confesión sobre su hija y sus fans reaccionaron, ¿qué dijo?

Juanda Caribe llamó la atención de sus seguidores al dedicar un tierno mensaje dirigido a su hija Victoria Rosa.

SuperLike Por: Laura Pineda
Juanda Caribe tras ruptura con Sheila
Juanda Caribe confirma que está soltero/Canal RCN

El finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos, Juanda Caribe, publicó una conmovedora historia sosteniendo la mano de su pequeña hija y compartió un mensaje durante el Día del Padre. En su publicación, el empresario expresó su gratitud al tener a Victoria Rosa en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su hija Victoria?

A través de sus redes sociales, el reconocido humorista barranquillero compartió una foto en blanco y negro sosteniendo la mano de Victoria Rosa, quien en mayo celebró su primer año de vida.

En la historia de Instagram, Juanda Caribe expresó su felicidad al tener una bendición tan grande como su primogénita.

“La vida me dio muchos regalos, pero ninguno tan perfecto como llamarte hija”, escribió el comediante. Asimismo, Juanda Caribe aprovechó para expresarle cuánto la quiere: “Te amo Victoria Rosa”.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron las fans de Juanda Caribe sobre la foto de Victoria?

Los seguidores del comediante no tardaron en pronunciarse y opinaron positivamente sobre la historia publicada en Instagram. Muchos de los comentarios apoyaban a Juanda Caribe y expresaban que era un papá ejemplar.

“Eres el mejor papá del mundo, hermoso que ella te haya elegido a ti como papá porque ve luz en ti mi Juanda”. Otros comentarios, celebraban la vida de Victoria y la bendecían: “Bella tu hija Victoria, Dios la guarde por siempre”.

Juanda Caribe y Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe protagonizó emotivo momento junto a su hija Victoria. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Juanda Caribe volverá con Sheila Gándara?

Aunque ha habido rumores sobre la posible reconciliación entre el humorista y Sheila Gándara, ella ha expresado que lo sigue queriendo a pesar de todo, pero nunca ha dicho que volverá con él.

Sheila Gándara sembró dudas sobre una reconciliación con Juanda Caribe
Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Hace unos días, Juanda Caribe se pronunció frente al comentario de uno de sus seguidores, quién le recomendó que recuperara su hogar en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Sin embargo, el exparticipante de unos de los realities de Canal RCN expresó que apreciaba el anhelo de sus fans de verlos juntos nuevamente, pero aclaró que en este momento estaban buscando horizontes distintos.

Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos

Tras estas declaraciones, los internautas confirmaron que ni Sheila Gándara ni Juanda Caribe tienen intenciones de volver a estar juntos. No obstante, su historia continúa generando comentarios en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sorprendió con una nueva señal y las redes estallaron Karina García

Karina García dio contundente señal que aviva los rumores de su embarazo

Karina García causó reacciones con sorprendente foto con la que enviaría una señal de su supuesto embarazo.

esposa de ivan cepeda Talento nacional

Ella es la esposa de Iván Cepeda, ¿por qué no tuvieron hijos?

Experta en derechos humanos logró conquistar el corazón del político Iván Cepeda.

IA revela cómo habría lucido Yeison Jiménez en los 15 años de su hija Yeison Jiménez

IA revela cómo habría lucido Yeison Jiménez en los 15 años de su hija; las fotos generan conmoción

Yeison Jiménez continúa generando conmoción entre sus seguidores, quienes lo recordaron con ayuda de la inteligencia artificial.

Lo más superlike

La IA analiza el Argentina vs Austria del Mundial 2026 y sorprende con su pronóstico Copa Mundial

¿Cómo quedará Argentina vs Austria? La IA reveló su posible marcador en el Mundial 2026

La inteligencia artificial analizó el rendimiento reciente de Argentina y Austria en el Mundial 2026 y entregó su posible marcador

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación