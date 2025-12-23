Hijo de Karina García sorprende a la influenciadora al revelar por qué no le gustan las hamburguesas

Una vez más, el hijo de Karina García se robó la atención en redes sociales al confesarle a la paisa, en un video que se ha hecho viral, la razón por la que no le gustan las hamburguesas.

¿Por qué a Valentino, hijo de Karina García, no le gustan las hamburguesas?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia regresó al país tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en República Dominicana, con el objetivo de compartir las festividades decembrinas junto a sus dos hijos.

Karina García quedó sorprendida al escuchar la razón por la que su hijo Valentino aseguró que no le gustan las hamburguesas. (Foto: Canal RCN)

En ese contexto, y durante una actividad que realizó con su hijo Valentino, la cual compartió con sus seguidores en TikTok, la modelo paisa se mostró sorprendida al descubrir que a su hijo no le gustan las hamburguesas por temor a subir de peso.

Pues en el videoclip que ha compartido Karina se observa que al ofrecerle de su hamburguesa, el pequeño le asegura que no le gusta, debido a que lo engordan.

No me gusta la hamburguesa porque me engorda", dijo el menor.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando su hijo Valentino le confesó que no le gustan las hamburguesas?

Entre risas y visiblemente sorprendida, la creadora de contenido le explicó a su hijo que, por su edad, su metabolismo aún le permitiría comer sin preocuparse por subir de peso.

Aun así, Valentino se mantuvo firme en su decisión y, pese a la insistencia de su madre para que probara la hamburguesa, optó por comer únicamente las papas fritas.

Valentino, hijo de Karina García, conmovió en redes al revelar a su madre por qué no le gustan las hamburguesas. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron en redes sociales sobre la razón que dio el hijo de Karina García para no comer hamburguesas?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y estuvieron divididas. Por un lado, varios usuarios se mostraron conmovidos por la respuesta de Valentino y aprovecharon para sugerirle a Karina que priorizara una alimentación saludable, basada en verduras y comidas balanceadas, para el crecimiento del menor.

Por otro lado, algunos internautas señalaron que la respuesta del niño podría estar influenciada por comentarios que habría escuchado de su madre, los cuales estaría replicando.

Incluso, otros usuarios cuestionaron cómo la influencer logra mantener su figura consumiendo comida rápida, generando un debate entre sus seguidores.