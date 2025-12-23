Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de Karina García sorprende a la influenciadora al revelar por qué no le gustan las hamburguesas

El hijo de Karina García, Valentino dejó sin palabras a la influenciadora al explicarle por qué no le gustan las hamburguesas.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino, hijo de Karina García sorprende a su madre revelando la razón por la que no come hamburguesas
Karina García se sorprendió con la respuesta que le dio su hijo sobre las hamburguesas y la compartió con sus seguidores. (Fotos: Canal RCN)

Una vez más, el hijo de Karina García se robó la atención en redes sociales al confesarle a la paisa, en un video que se ha hecho viral, la razón por la que no le gustan las hamburguesas.

Artículos relacionados

¿Por qué a Valentino, hijo de Karina García, no le gustan las hamburguesas?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia regresó al país tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en República Dominicana, con el objetivo de compartir las festividades decembrinas junto a sus dos hijos.

Karina García en Canal RCN
Karina García quedó sorprendida al escuchar la razón por la que su hijo Valentino aseguró que no le gustan las hamburguesas. (Foto: Canal RCN)

En ese contexto, y durante una actividad que realizó con su hijo Valentino, la cual compartió con sus seguidores en TikTok, la modelo paisa se mostró sorprendida al descubrir que a su hijo no le gustan las hamburguesas por temor a subir de peso.

Pues en el videoclip que ha compartido Karina se observa que al ofrecerle de su hamburguesa, el pequeño le asegura que no le gusta, debido a que lo engordan.

No me gusta la hamburguesa porque me engorda", dijo el menor.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García cuando su hijo Valentino le confesó que no le gustan las hamburguesas?

Entre risas y visiblemente sorprendida, la creadora de contenido le explicó a su hijo que, por su edad, su metabolismo aún le permitiría comer sin preocuparse por subir de peso.

Aun así, Valentino se mantuvo firme en su decisión y, pese a la insistencia de su madre para que probara la hamburguesa, optó por comer únicamente las papas fritas.

Valentino, hijo de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025
Valentino, hijo de Karina García, conmovió en redes al revelar a su madre por qué no le gustan las hamburguesas. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijeron en redes sociales sobre la razón que dio el hijo de Karina García para no comer hamburguesas?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y estuvieron divididas. Por un lado, varios usuarios se mostraron conmovidos por la respuesta de Valentino y aprovecharon para sugerirle a Karina que priorizara una alimentación saludable, basada en verduras y comidas balanceadas, para el crecimiento del menor.

Por otro lado, algunos internautas señalaron que la respuesta del niño podría estar influenciada por comentarios que habría escuchado de su madre, los cuales estaría replicando.

Incluso, otros usuarios cuestionaron cómo la influencer logra mantener su figura consumiendo comida rápida, generando un debate entre sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn