Así fue el primer día como modelo de Valentino, el hijo menor de Karina García

Valentino, el hijo de Karina García siguió sus pasos en el mundo del modelaje y enseñó cómo fue su primer día en esta labor.

Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el debut de Valentino, el hijo menor de Karina García, como modelo infantil
Así fue el debut de Valentino, el hijo menor de Karina García, como modelo infantil. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 22 de diciembre, Karina García reveló a sus millones de seguidores que su pequeño hijo Valentino debutaría como modelo profesional infantil. El niño se mostró emocionado con esta nueva experiencia y más tarde compartieron cómo fue su primer día.

¿Valentino, hijo menor de Karina García, debuta como modelo?

Karina García se mostró emocionada al revelar que su hijo menor, Valentino, de apenas cinco años, debutó en el mundo del modelaje infantil durante una sesión fotográfica para ropa de niños.

Hijo de Karina García da un giro inesperado y debuta como modelo infantil
Hijo de Karina García da un giro inesperado y debuta como modelo infantil. (Foto Canal RCN).

El pequeño compartió su entusiasmo a través de un video publicado en redes sociales, en el que contó que lo estaban preparando para posar frente a la cámara y lucir perfecto.

“Holi, mi gente, estamos por acá con Karina, me están haciendo rulos para hacerme fotos… mi primer día como modelo”, expresó Valentino en el clip.

Horas más tarde, Isabella, su hermana mayor, mostró en sus redes sociales parte del resultado de este primer día del niño como modelo profesional infantil.

¿Cómo fue el primer día de Valentino, hijo de Karina García, como modelo profesional infantil?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, mostró algunos momentos del primer día de Valentino como modelo infantil.

En el audiovisual se puede ver al menor posando con prendas infantiles y demostrando gran talento frente a la cámara. Lejos de sentirse intimidado, el pequeño se mostró tranquilo y entretenido durante la sesión.

Desde los momentos de maquillaje para lograr las tomas perfectas hasta las poses para resaltar la ropa que lucía, fueron algunas de las escenas que Vargas compartió con sus millones de seguidores en redes sociales.

El debut de Valentino no pasó desapercibido entre los seguidores de la familia, quienes no tardaron en resaltar su desenvolvimiento frente a la cámara, tal y como su mamá y hermana. Así mismo, no tardaron en felicitar a Valentino por este nuevo paso en el modelaje infantil y desearle éxito en esta etapa que apenas comienza.

