Hermana de Lionel Messi sufrió accidente de tránsito en Miami: esto es lo que se sabe

La hermana de Messi sufrió varias fracturas en el accidente de tránsito, por lo que debió aplazar su boda prevista para enero.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
María Sol Messi, hermana de Messi sufrió accidente de tránsito
La hermana de Messi sufrió múltiples fracturas tras el accidente de tránsito que tuvo en Miami. (Foto izquierda: Franck Fife / AFP | Foto derecha: Freepik)

María Sol Messi, hermana del futbolista argentino Lionel Messi, sufrió un aparatoso accidente mientras conducía en Miami. Las fracturas que presentó la obligaron a postergar su boda, prevista para enero.

¿Qué se sabe del accidente de María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, en Miami?

Según reveló el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), Celia Cuccittini, madre del futbolista argentino, confirmó los detalles del accidente de tránsito que sufrió su hija menor, María Sol Messi.

De acuerdo con su testimonio, la mujer conducía su vehículo cuando, de manera repentina, sufrió una descompensación física que le hizo perder el control del automóvil, provocando un fuerte choque.

Tras el impacto, equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a la diseñadora de modas y trasladarla de urgencia a un centro asistencial cercano, donde se confirmó que sufrió la fractura de dos vértebras, una en el talón, una lesión en la muñeca y varias quemaduras en su cuerpo.

¿Cuál es el estado de salud de María Sol Messi tras su accidente de tránsito en Miami?

El comunicador también señaló en el programa que la hermana de Messi se encuentra fuera de peligro y ya regresó a Argentina, donde inició su proceso de recuperación en la ciudad de Rosario, acompañada por su familia.

Lionel Messi, jugador de la selección Argentia
Lionel Messi viajó a Argentina para acompañar a su hermana en su recuperación antes de reincorporarse a los entrenamientos del Inter de Miami. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Asimismo, se conoció que debido al incidente que padeció, la mujer de 32 años tuvo que postergar su boda con el entrenador del Inter de Miami, Julián 'Tuli' Arellano, quien conoce desde su infancia.

La boda estaba prevista para el 3 de enero de 2026 en Rosario e iba a hacer muy sencilla y no tan mediática, contrario a la que fue la de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo en 2017.

¿Qué ha dicho Lionel Messi sobre el accidente que sufrió su hermana María Sol?

Hasta el momento, Lionel Messi no ha emitido declaraciones públicas sobre el accidente que sufrió su hermana menor, María Sol Messi. El jugador habría optado por guardar silencio por respeto a la privacidad de ella, quien siempre ha mantenido un bajo perfil y evita la exposición mediática.

Por ahora, se sabe que Messi se encuentra en Argentina, donde pasará las festividades de fin de año junto a su familia antes de reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami.

Lionel Messi, jugador de la selección Argentina
Lionel Messi no se ha pronunciado frente al incidente que sufrió su hermana menor, María Sol Messi. (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
