Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India.
Foto AFP/ Rich Storry

Lionel Messi volvió a demostrar que su magnetismo trasciende por completo las canchas de fútbol y en su paso por la India, protagonizó un improvisado juego con elefantes que terminó llamando la atención de millones de personas en redes sociales.

¿Cómo se dio el encuentro entre Messi y los elefantes?

El episodio ocurrió durante el GOAT Tour 2025, una gira promocional que llevó a Lionel Messi a recorrer varias ciudades de la India junto a sus compañeros del Inter Miami, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

 

Messi tuvo contacto directo con diferentes especies, en una experiencia diseñada para promover el cuidado animal y la conciencia ambiental, sin embargo, el momento que terminó marcando el viaje fue su interacción con una cría de elefante llamada Maniklal, rescatada junto a su madre tras haber sido víctima de explotación.

¿Qué mostró el video de Messi que se volvió viral?

En un ambiente controlado y bajo la supervisión de cuidadores especializados, Messi se animó a patear un balón mientras el pequeño elefante respondía con curiosidad al movimiento.

Lionel Messi interactuó con una cría de elefante rescatada durante su visita a la India.
(Foto Canal RCN)

Para muchos, el video mostró un costado poco habitual del futbolista, alejado del rigor profesional y más cercano a la sensibilidad y el respeto por la naturaleza, la escena también fue interpretada como una muestra del impacto positivo que puede generar una figura global al visibilizar espacios dedicados al bienestar animal.

¿Qué dejó la gira de Messi por la India más allá del fútbol?

El paso de Lionel Messi por la India no estuvo exento de dificultades, en uno de los eventos previstos en Nueva Delhi, una presentación debió ser cancelada por inconvenientes de seguridad tras el desborde del público, lo que generó críticas hacia la organización.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India.
Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Foto AFP/ Rich Storry

Su cercanía con la gente, su disposición para participar en actividades culturales y momentos como el vivido en el santuario animal reforzaron su imagen como un ídolo global que trasciende el deporte.

El video con los elefantes se convirtió, sin duda, en uno de los momentos más compartidos del tour, una escena sencilla, pero poderosa, que volvió a confirmar que Lionel Messi no solo despierta admiración por lo que hace con un balón, sino también por la forma en que se relaciona con el mundo que lo rodea.

