Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció integrante de la familia real a los 83 años: esto es lo que se sabe

A los 83 años falleció una integrante de la familia real que evitó los reflectores, pero fue clave en la realeza europea.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Murió la princesa Irene de Grecia
La familia real se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de uno de sus miembros. (Fotos: Freepik)

La realeza europea vuelve a vestirse de luto tras la muerte de Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía de España, una mujer que siempre optó por la discreción y una vida alejada del foco mediático.

Artículos relacionados

¿De qué murió Irene de Grecia?

Hasta el momento, la familia real no ha revelado de manera oficial las causas exactas del fallecimiento de Irene de Grecia, quien murió a los 83 años.

La princesa Irene de Grecia junto a la Reina Sofía de España
La princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, murió a sus 83 años en Madrid, España. (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Su partida se produjo tras varios años en los que su estado de salud fue motivo de preocupación dentro del entorno más cercano.

En los últimos tiempos, la princesa había reducido notablemente sus apariciones públicas, lo que reforzó las versiones sobre un progresivo deterioro físico. Pese a ello, su fallecimiento ha causado sorpresa y conmoción entre quienes seguían de cerca la vida de la realeza española y griega.

Artículos relacionados

¿Quién fue Irene de Grecia y por qué fue una figura tan singular?

Irene de Grecia y Dinamarca fue la hermana menor de la reina Sofía y del fallecido rey Constantino II de Grecia. Aunque nació en el entorno de una familia real, nunca buscó protagonismo ni desempeñó un rol institucional destacado dentro de la monarquía.

Nunca se casó ni tuvo hijos, y dedicó gran parte de su vida a intereses culturales, humanitarios y espirituales. Durante décadas vivió junto a la reina Sofía en España, consolidando una relación estrecha que trascendía los lazos familiares.

Su perfil reservado y su independencia le valieron el apodo de "la princesa rebelde", no por escándalos, sino por su decisión de vivir bajo sus propias reglas.

La princesa Irene de Grecia junto a la Reina Sofía de España
Irene de Grecia nunca consolidó una familia y se dedicó a las obras sociales. (Foto: Stoyan Nenov/ Pool // AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo ha reaccionado la familia real ante el fallecimiento de Irene de Grecia?

La muerte de Irene ha devastado especialmente a la reina emérita Sofía, quien pierde a su última hermana y una de sus principales compañeras de vida. El entorno cercano ha destacado la unión profunda que ambas mantuvieron durante años.

Desde la Casa Real se han emitido mensajes de respeto y condolencias, subrayando la figura de Irene como un pilar silencioso dentro de la familia. Su fallecimiento cierra un capítulo privado y poco conocido de la historia reciente de la realeza europea.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez reveló video jamás visto con Yeison Jiménez tras su muerte: "cómo olvidar este día"

En medio de la polémica con Giovanny Ayala, Ciro Quiñonez sacó a la luz emotivo video junto al fallecido cantante Yeison Jiménez.

Hermano de Darío Gómez sorprendió al rendir emotivo homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hermano de Darío Gómez rindió homenaje a Yeison Jiménez: “nadie es eterno”

Hernán Gómez, hermano de Dario Gómez, rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez tras su trágica muerte.

Homenaje a Yeison Jiménez genera revuelo por posible manifestación espiritual en video Yeison Jiménez

Video del homenaje a Yeison Jiménez desata teorías por presunta aparición espiritual

Registran curioso momento durante homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá que fue calificado como “paranormal”.

Lo más superlike

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos