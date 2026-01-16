Falleció integrante de la familia real a los 83 años: esto es lo que se sabe

La realeza europea vuelve a vestirse de luto tras la muerte de Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía de España, una mujer que siempre optó por la discreción y una vida alejada del foco mediático.

¿De qué murió Irene de Grecia?

Hasta el momento, la familia real no ha revelado de manera oficial las causas exactas del fallecimiento de Irene de Grecia, quien murió a los 83 años.

La princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, murió a sus 83 años en Madrid, España. (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Su partida se produjo tras varios años en los que su estado de salud fue motivo de preocupación dentro del entorno más cercano.

En los últimos tiempos, la princesa había reducido notablemente sus apariciones públicas, lo que reforzó las versiones sobre un progresivo deterioro físico. Pese a ello, su fallecimiento ha causado sorpresa y conmoción entre quienes seguían de cerca la vida de la realeza española y griega.

¿Quién fue Irene de Grecia y por qué fue una figura tan singular?

Irene de Grecia y Dinamarca fue la hermana menor de la reina Sofía y del fallecido rey Constantino II de Grecia. Aunque nació en el entorno de una familia real, nunca buscó protagonismo ni desempeñó un rol institucional destacado dentro de la monarquía.

Nunca se casó ni tuvo hijos, y dedicó gran parte de su vida a intereses culturales, humanitarios y espirituales. Durante décadas vivió junto a la reina Sofía en España, consolidando una relación estrecha que trascendía los lazos familiares.

Su perfil reservado y su independencia le valieron el apodo de "la princesa rebelde", no por escándalos, sino por su decisión de vivir bajo sus propias reglas.

Irene de Grecia nunca consolidó una familia y se dedicó a las obras sociales. (Foto: Stoyan Nenov/ Pool // AFP)

¿Cómo ha reaccionado la familia real ante el fallecimiento de Irene de Grecia?

La muerte de Irene ha devastado especialmente a la reina emérita Sofía, quien pierde a su última hermana y una de sus principales compañeras de vida. El entorno cercano ha destacado la unión profunda que ambas mantuvieron durante años.

Desde la Casa Real se han emitido mensajes de respeto y condolencias, subrayando la figura de Irene como un pilar silencioso dentro de la familia. Su fallecimiento cierra un capítulo privado y poco conocido de la historia reciente de la realeza europea.