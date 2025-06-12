Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así recibieron a Vanessa Pulgarín en su regreso a Colombia tras su paso por Miss Universo

Vanessa Pulgarín regresó a Colombia tras su participación en Miss Universo y fue recibida con gran cariño y admiración por sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vanessa Pulgarín se sintió emocionada con el recibimiento que le dieron sus fans tras su regreso a Colombia. (Foto: Canal RCN)

Después de varias semanas en Tailandia representando a Colombia en Miss Universo, Vanessa Pulgarín regresó al país y fue recibida entre sorpresas y emoción.

¿Cómo recibió Colombia a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo?

La cuenta oficial de Miss Universe Colombia en Instagram convocó a miles de seguidores de la antioqueña a reunirse en el Aeropuerto Internacional José María Córdova para recibirla con todos los honores tras su paso por Miss Universo.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025
Vanessa Pulgarín regresó a Colombia tras su exitoso paso por Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)

La respuesta no se hizo esperar: desde muy temprano, cientos de admiradores llegaron al lugar para aplaudir a Vanessa, quien logró destacarse en el certamen al alcanzar el top 12.

Cuando la modelo de 34 años salió de migración, se encontró con una emotiva sorpresa: sus fans la esperaban con globos con los colores de la bandera, fotografías suyas y ramos de flores como muestra de cariño y agradecimiento.

¿Cómo reaccionó Vanessa Pulgarín al recibimiento que le dieron a su llegada a Colombia?

Emocionada y llena de gratitud, Miss Colombia sacó su celular y grabó el momento para compartirlo por medio de sus redes sociales y manifestar se sentía agradecida por lo que había logrado.

Se me arruga el corazón. Los amo tanto", dijo.

Además, en otros videos que circulan en redes se puede ver a Vanessa compartiendo con sus seguidores, firmando autógrafos y tomándose fotos con ellos. Por supuesto, también recibe los detalles y regalos que le llevaron.

¿Cuál es el estado de salud de Vanessa Pulgarín tras mostrar complicaciones en su columna?

Recientemente, Vanessa preocupó a sus fans al revelar en sus historias de Instagram que estaba en una silla de ruedas tras un fuerte dolor de columna.

Días después, volvió a sus redes para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, asegurando que se sentía mucho mejor.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025
Vanessa Pulgarín preocupó a sus fans por su estado de salud; sin embargo, aseguró sentirse mejor. (Foto: Canal RCN)

Y así lo mostró a su llegada al país, donde disfrutó con entusiasmo del recibimiento de sus fans.

La foto que subí fue hace dos días. Por eso les digo que no se preocupen, hoy ya pude moverme mucho mejor”.

