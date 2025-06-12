Así recibieron a Vanessa Pulgarín en su regreso a Colombia tras su paso por Miss Universo

Después de varias semanas en Tailandia representando a Colombia en Miss Universo, Vanessa Pulgarín regresó al país y fue recibida entre sorpresas y emoción.

¿Cómo recibió Colombia a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo?

La cuenta oficial de Miss Universe Colombia en Instagram convocó a miles de seguidores de la antioqueña a reunirse en el Aeropuerto Internacional José María Córdova para recibirla con todos los honores tras su paso por Miss Universo.

Vanessa Pulgarín regresó a Colombia tras su exitoso paso por Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)

La respuesta no se hizo esperar: desde muy temprano, cientos de admiradores llegaron al lugar para aplaudir a Vanessa, quien logró destacarse en el certamen al alcanzar el top 12.

Cuando la modelo de 34 años salió de migración, se encontró con una emotiva sorpresa: sus fans la esperaban con globos con los colores de la bandera, fotografías suyas y ramos de flores como muestra de cariño y agradecimiento.

¿Cómo reaccionó Vanessa Pulgarín al recibimiento que le dieron a su llegada a Colombia?

Emocionada y llena de gratitud, Miss Colombia sacó su celular y grabó el momento para compartirlo por medio de sus redes sociales y manifestar se sentía agradecida por lo que había logrado.

Se me arruga el corazón. Los amo tanto", dijo.

Además, en otros videos que circulan en redes se puede ver a Vanessa compartiendo con sus seguidores, firmando autógrafos y tomándose fotos con ellos. Por supuesto, también recibe los detalles y regalos que le llevaron.

¿Cuál es el estado de salud de Vanessa Pulgarín tras mostrar complicaciones en su columna?

Recientemente, Vanessa preocupó a sus fans al revelar en sus historias de Instagram que estaba en una silla de ruedas tras un fuerte dolor de columna.

Días después, volvió a sus redes para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, asegurando que se sentía mucho mejor.

Vanessa Pulgarín preocupó a sus fans por su estado de salud; sin embargo, aseguró sentirse mejor. (Foto: Canal RCN)

Y así lo mostró a su llegada al país, donde disfrutó con entusiasmo del recibimiento de sus fans.