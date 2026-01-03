Aida Merlano le exigió a Westcol reconocer públicamente un detalle particular que ella hizo por él

El streaming que realizaron Aida Victoria Merlano y Westcol continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues en medio de esta surgió una particular petición que la influencer le hizo al paisa, en la que le pidió reconocer públicamente qué fue exactamente lo que ella hizo por él.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Qué le pidió Aida Victoria Merlano a Westcol que reconociera públicamente?

Westcol ha invitado a su expareja sentimental Aida Merlano a que fuera parte de su primer streaming del año, donde tocaron varios temas como lo que fue su relación e incluso lo que vivió la barranquillera con su exnovio Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario'.

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un streaming del paisa. (Foto izquierda: Arturo Holmes/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

Entre charla y charla, Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en las diversas plataformas sociales como Westcol, le hizo saber a Aida que ella merecía un hombre como él a su lado, a lo que ella en medio de risas lo interrumpió y le pidió que reconociera públicamente que ella fue quien lo volvió bonito.

Espera un momento. ¿Puedes reconocer algo públicamente?, ¿cuándo te empezaste a poner bonito tú?, cuando te metiste conmigo", le dijo la joven mujer.

Anonadado por lo que escuchaba, Westcol guardó silencio y Aida terminó confirmándole que sus mismas seguidoras así se lo hacían saber por medio de los comentarios.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

¿Qué respondió Westcol a la petición de Aida Merlano de reconocer que ella fue quien lo volvió “bonito”?

Aunque Aida expresó que él mismo en un momento llegó a reconocerlo, el streamer paisa confesó que su belleza viene gracias a la constancia que empezó a tener en el gimnasio.

Ante su respuesta, la creadora de contenido no dudó en expresar con un gesto su sorpresa y terminó por pedirle que dejara ver su abdomen, a lo que él se negó rotundamente afirmando que estaba subido de peso.

Aida Merlano sorprendió a sus fans al asistir a streaming de su expareja Westcol. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Westcol Westcol revela si estaría dispuesto a ser padrastro del hijo de Aida Victoria Merlano y El Agropecuario

¿Cómo reaccionaron en redes a la afirmación de Aida, que fue ella quien volvió "bonito" a Westcol?

Miles de usuarios compartieron su opinión y dejaron ver que las declaraciones de Aida no eran del todo cierto. Pues muchos de ellos, aseguraron que el streamer antioqueño comenzó a tener un cambio mejorable cuando terminó su relación con ella.

Otros, en cambio, mencionaron que el cambió de Westcol se dio una vez terminó su relación con la cantante Valeria García, conocida como Valka.