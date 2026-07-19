Planchando el despecho anunció su nueva temporada que estará 'A Flor de Piel'; esto se sabe

Uno de los espectáculos más cotizados y reconocidos de música en Colombia, anunció una nueva temporada que vendrá recargada de música que marcó a varias generaciones.

¿Qué es Planchando el Despecho?

Planchando el despecho es un show en vivo donde reconocidas artistas colombianas interpretan grandes éxitos románticos, baladas y canciones de despecho de las décadas pasadas. Básicamente, es un popular concierto que pretende rendir homenaje a la música para planchar y al desamor.

El origen del nombre del espectáculo es gracias a la música nostálgica y romántica que fue tan reconocida en los años 60, 70 y 80, que, tradicionalmente, se escuchaba en casa mientras se hacían labores domésticas como planchar.

Concepto del concierto "Planchando el Despecho" (Foto de Freepik)

El concepto del show funciona como un espacio libre y seguro para que las personas puedan desahogarse con algunas canciones que han marcado el corazón de muchos. Además, busca que los asistentes canten a todo pulmón la música de despecho, para “sacar” sentimientos reprimidos.

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¿De qué se tratará la nueva temporada de Planchando el Despecho?

Uno de los principales atractivos de Planchando el Despecho es el elenco de artistas que integra el espectáculo. Entre ellas están Majida Issa, actriz y cantante; Marbelle, reconocida intérprete de música popular; Yolanda Rayo, cantante y actriz; y Keyla, una de las nuevas promesas de la música colombiana.

Majida Issa y Marbelle, cantantes colombianas (Fotos de Canal RCN)

Recientemente, a través de sus redes sociales, el espectáculo anunció el estreno de una de sus temporadas más importantes, emocionales y sorprendentes, la cual tendrá como nombre “A Flor de Piel”.

En esta nueva edición, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo totalmente innovador, en el que las artistas interpretarán algunos de los clásicos más importantes de la música alrededor del mundo. Entre ellos se encuentran Yuri, Toto La Momposina, Grupo Firme, Michael Jackson, entre otros.

Además, la estética del concierto dará un giro de 360°, ya que llega con una producción renovada, nuevas coreografías, nuevas experiencias y, asimismo, nuevos vestuarios.

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¿Cuándo y dónde será la primera presentación de ‘A Flor de Piel’?

Bogotá tendrá la oportunidad de disfrutar de “A Flor de Piel” en dos oportunidades; 28 y 29 de agosto en el Teatro Astor Plaza.

Se espera que el público logre conectar con las artistas y las canciones que interpretarán, ya que el espectáculo se describe como un viaje por el amor y el desamor de quienes se han enamorado alguna vez.