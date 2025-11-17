¿Quiénes son Luchito Humor, Eidevin López y Bruno Ponce, aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Cada vez se aproxima el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de los participantes que harán parte de la competencia.

Ya se abrieron las votaciones del quinto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre los seis aspirantes del quinto grupo, te contaremos detalles sobre: Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce.

¿Quién es Luchito Humor y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los aspirantes que hace parte del quinto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia es Elver Castro Monsalve, más conocido como Luchito Humor, oriundo de Santander. En la actualidad se encuentra casado.

Él es Luchito Humor, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Luchito se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en el campo del humor colombiano en los últimos años por su carismática personalidad, ser creador de contenido digital y su gran participación en importantes programas, como lo hizo en el pasado en ‘Buen Día, Colombia’.

En la actualidad Luchito cuenta con más de 221 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que suele compartir varios acontecimientos de su vida, su especial relación y destacando con su buen sentido del humor.

¿A qué se dedica Eidevin López, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Actor, creador de contenido digital y nacido en la ciudad de Valledupar, él es Eidevin López, uno de los aspirantes del quinto grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Él es Eldevin López, aspirante del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Eidevin tiene 26 años, se encuentra soltero y ha revelado que está dispuesto a encontrar el amor en caso de ingresar a la casa más famosa del país.

Además, una de las producciones más recordadas en las que participó Eidevin es ‘Leandro Díaz’, en la que cautivó a sus seguidores con su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por todos los detalles que comparte de su vida en sus redes sociales.

Si quieres una persona honesta, creativa, talentosa, con un estilo de vida saludable y carismático, ¿te gustaría ver a Eidevin en la casa más famosa del país?

¿Quién es Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Una de las celebridades que hace parte del quinto grupo de aspirantes es Raúl Ponce, más conocido como Bruno, quien se ha destacado en los últimos años en demostrar tener una carismática y arrolladora personalidad.

¿Quién es Burno Ponce, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3? | Foto: Canal RCN

En los últimos años, Raúl se ha destacado en ser un reconocido actor de doblajes, comediante, locutor de acentos y coach de acentos, en el que se ha ganado el apoyo por parte de sus seguidores.

Sin duda, Raúl ha demostrado que es un hombre frentero y, en la actualidad, se encuentra soltero, ¿votarías por él?

¿Cómo votar por tu aspirante favorito del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. El nombre de la cuarta habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de las seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. ¡Puedes votar cada cuatro horas!