Ella es Cavylla Valencia Cuero, la candidata de Nariño en Miss Universe Colombia, el reality

Cavylla Valencia Cuero representa a Nariño en Miss Universe Colombia, el reality que elegirá a la próxima reina rumbo a Miss Universe 2025 en Tailandia.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Cavylla Valencia Cuero irradia belleza y orgullo como representante de Nariño
Cavylla Valencia Cuero irradia belleza y orgullo como representante de Nariño en Miss Universe Colombia, el reality

Cavylla Valencia Cuero se prepara para brillar en Miss Universe Colombia 2025 , el reality de Canal RCN que se estrenó este sábado 30 de agosto.

La modelo y emprendedora se enfrenta a un reto que va más allá de la corona: demostrar que la resiliencia, la pasión y la autenticidad pueden convertirse en un legado.

Claudia Bahamón acompañará a las participantes durante todo su proceso , mientras un panel de expertos y jurados, entre ellos Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, evaluará su desempeño hasta la gran noche de coronación.

¿Qué estatura y peso tiene Cavylla Valencia Cuero, la candidata de Nariño en Miss Universe Colombia?

Cavylla Valencia Cuero, de 35 años, nació el 7 de abril de 1990, representa a Nariño en Miss Universe Colombia. Mide 1.78 mi pesa 65 kg.

La vida de Cavylla ha estado marcada por momentos difíciles que moldearon su carácter. La pérdida de su padre y la responsabilidad de cuidar a su madre la impulsaron a buscar respuestas a través de la música, el psicoanálisis y la escritura.

Estas herramientas le permitieron conocerse y sanar, convirtiéndose en una mujer empática, resiliente y con una alegría de vivir contagiosa. Cada desafío, cada caída, se transforma en una oportunidad para aprender y para crecer, haciendo de su historia un testimonio de superación.

¿Cómo combina Cavylla Valencia Cuero arte, disciplina y bienestar?

Su amor por el ballet, el entrenamiento funcional y el yoga reflejan la importancia que le da a cuidar su cuerpo y su mente. Considera su figura un templo que habita con gratitud, valorando tanto sus fortalezas como sus cicatrices.

Para ella, bailar no es solo un ejercicio físico: es una expresión de libertad y alegría. Además, su rutina diaria combina arte, trabajo y cuidados hacia su madre , demostrando que la familia es un principio que guía todas sus decisiones.

¿Qué hace Cavylla Valencia Cuero única en el escenario y fuera de él?

Cavylla no busca imitar a nadie; su autenticidad es su mayor fortaleza. Ha construido su camino con coraje, creando incluso una productora audiovisual propia.

Su propósito en este certamen es mostrar que la belleza también tiene causa: visibilizar la salud mental, reconocer el esfuerzo de los cuidadores y usar el arte como puente entre el dolor y la esperanza.

Su determinación y su capacidad de convertir cada experiencia en el aprendizaje la posicionan como una digna representante de la belleza colombiana.

¿Cuál es el legado que quiere dejar Cavylla Valencia Cuero?

Más allá de la corona, Cavylla sueña con inspirar y empoderar a otros desde la verdad y la vulnerabilidad.

A sus 35 años, su historia combina disciplina, talento y sensibilidad, y su parecido físico con su hermana, la recordada Tania Valencia de La casa de los famosos Colombia, la conecta con la admiración del público.

Con su participación en Miss Universe Colombia 2025, Cavylla demuestra que ser auténtica y trabajar con esfuerzo puede transformar la vida y dejar una huella imborrable.

