Shakira confirma nueva parada para su tour “Las mujeres ya no lloran” en Latinoamérica

Shakira añade un concierto más a su gira mundial y redefine el cierre de su tour en Latinoamérica.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira sorprende con nuevo concierto de su gira en Argentina
‘Las mujeres ya no lloran’: Shakira suma fecha en Latinoamérica. (Foto: AFP)

Shakira confirmó una nueva presentación en Buenos Aires para su “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

Inicialmente, la cantante ofrecería dos conciertos en el estadio Vélez Sarsfield los días 8 y 9 de diciembre. Sin embargo, ante la alta demanda de entradas, la artista decidió sumar un tercer show el 11 de diciembre, convirtiéndose en la fecha final de su gira por Latinoamérica en 2025.

¿Shakira agrega nueva fecha y qué cambios trae a su tour latinoamericano?

Esta nueva fecha modifica el itinerario previsto, que ya incluye presentaciones en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

Shakira sorprende con nuevo concierto de su gira en Argentina
Shakira cambia cierre de su gira por Latinoamérica. (Foto: AFP)

Actualmente, Shakira se encuentra en México, donde culminará su etapa norteamericana con conciertos en Ciudad de México y Veracruz. Luego, retomará la ruta suramericana hasta cerrar el año en Argentina.

Durante su gira, Shakira ha llevado un montaje ambicioso que combina espectáculo y producción de gran escala.

¿Shakira es la voz de la música latina en el Mes de la Herencia Hispana?

Además, la artista reflexionó sobre el papel de la música latina en la industria internacional.

En conversación con People en Español por el Mes de la Herencia Hispana, la artista habló sobre lo que significa representar a su cultura en medio de una trayectoria internacional que no se detiene.

Shakira agregó que actualmente la música latina es global, con géneros como reguetón, bachata y salsa escuchados en distintas partes del mundo.

Shakira ha recorrido diferentes continentes llevando la música latina a grandes escenarios.

La cantante explicó que la mujer latina encarna fuerza y sensibilidad al mismo tiempo. Según ella, ese equilibrio es lo que le ha permitido enfrentar los retos de su vida personal y profesional.

Shakira sorprende con nuevo concierto de su gira en Argentina
Fans felices: Shakira confirma nueva fecha en Argentina. (Foto: AFP)

“Podemos defender nuestros sueños y familias, pero también nutrir y conectar”, expresó al describir cómo entiende su identidad.

La conexión con sus raíces afirmó, también se refleja en sus hijos. Milan y Sasha, según dijo, crecen rodeados de las costumbres barranquilleras a través de la comida, la música y el contacto con la familia.

En la charla también recordó un momento clave de su carrera: el éxito de “La Tortura”, tema que grabó junto a Alejandro Sanz. La barranquillera señaló que esa canción fue un punto de quiebre porque logró entrar en la radio estadounidense.

 

