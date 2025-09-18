Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura enseña cómo convive con Ignacio Baladán y deja al descubierto curiosa manía

La Segura se une a trend viral y muestra con humor cómo es convivir con su pareja Ignacio Baladán.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura y Baladán hacen reír a fans con divertido video
La Segura revela graciosa costumbre de Ignacio Baladán en casa. (Foto: Gladys Vega / Getty Images / AFP)

Natalia Segura, más conocida en redes como La Segura, compartió un video que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus más de diez millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo es convivir con Ignacio Baladán? Esto dice La Segura

La creadora de contenido se unió a la tendencia “cómo es vivir con él” y usó la dinámica para mostrar la vida cotidiana que comparte con su pareja y padre de su hijo Lucca, Ignacio Baladán.

En el clip, la influencer expuso algunas de las costumbres que forman parte de su día a día con el uruguayo.

Entre ellas, destacó la forma en que Baladán deja la tapa del inodoro levantada, el desorden de ropa en la habitación y el tiempo que dedica a los videojuegos mientras ella aparece aburrida intentando ver televisión.

Artículos relacionados

También se ve el entusiasmo del empresario apoyando a su equipo de fútbol, un gesto que muchos identificaron como algo común en la convivencia de pareja.

La Segura y Baladán hacen reír a fans con divertido video
Ignacio Baladán y La Segura divierten en redes con la trend “cómo es vivir con él” Foto: Canal RCN

¿Qué opinan los seguidores de La Segura sobre su convivencia con Ignacio Baladán?

Lo que más llamó la atención en el video no fueron solo los hábitos de Baladán, sino las expresiones de La Segura, que con sus gestos provocó cientos de reacciones.

El contenido se llenó rápidamente de comentarios, acumulando miles de “me gusta” y compartidos en cuestión de horas.

Artículos relacionados

Entre las respuestas más destacadas, algunos usuarios escribieron: “Yo amo las caras de La Segura”, mientras otros añadieron con humor: “Me puedo copiar? Nunca un video me había llegado tanto al alma”.

También aparecieron reflexiones sobre la convivencia de pareja con frases como: “Por eso debemos criar hombres multifuncionales” y “Por qué vienen TODOS con esa misma configuración”.

La Segura y Baladán hacen reír a fans con divertido video
La Segura muestra con humor cómo es convivir con Ignacio Baladán con la tendencia viral. Foto: Canal RCN

Otro grupo de seguidores optó por la ironía con mensajes como: “Si tienen la oportunidad de tener marido desaprovéchenla”, generando aún más interacción en la publicación.

La Segura e Ignacio Baladán suelen compartir este tipo de contenido humorístico, pues se trata de un trend viral en redes sociales que muchos recrean con las misma situaciones. Sin embargo, la realidad de su romance queda fuera de las cámaras y de las redes sociales, que no reflejan del todo su dinámica familiar.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke y la Liendra Dani Duke

Dani Duke aclaró crítica sobre su video filtrado con la Liendra

Dani Duke dio más detalles tras ser interrogada sobre el video que se filtró de ella con la Liendra.

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre la extraña desaparición en México? Talento nacional

Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

Hermana de B-King rompió el silencio sobre su desaparición en México y reveló nuevos detalles de esta lamentable situación.

Mariana Morales Miss Universe Colombia

Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás

Mariana Morales, Miss Bogotá, rompió el silencio sobre su procedimiento de reasignación.

Lo más superlike

Karol G emociona al cantar en el Pueblito Paisa en medio de grabación Karol G

Karol G en el Pueblito Paisa: fans vivieron un show inesperado en medio del rodaje de “Tu Perfume”

Karol G sorprendió en Medellín con un concierto inesperado en el Pueblito Paisa durante el rodaje de “Tu Perfume”.

La hija de Chespirito comparte imágenes inéditas de su familia Roberto Gómez Bolaños

Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”