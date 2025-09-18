La Segura enseña cómo convive con Ignacio Baladán y deja al descubierto curiosa manía

Natalia Segura, más conocida en redes como La Segura, compartió un video que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus más de diez millones de seguidores.

¿Cómo es convivir con Ignacio Baladán? Esto dice La Segura

La creadora de contenido se unió a la tendencia “cómo es vivir con él” y usó la dinámica para mostrar la vida cotidiana que comparte con su pareja y padre de su hijo Lucca, Ignacio Baladán.

En el clip, la influencer expuso algunas de las costumbres que forman parte de su día a día con el uruguayo.

Entre ellas, destacó la forma en que Baladán deja la tapa del inodoro levantada, el desorden de ropa en la habitación y el tiempo que dedica a los videojuegos mientras ella aparece aburrida intentando ver televisión.

También se ve el entusiasmo del empresario apoyando a su equipo de fútbol, un gesto que muchos identificaron como algo común en la convivencia de pareja.

Ignacio Baladán y La Segura divierten en redes con la trend “cómo es vivir con él” Foto: Canal RCN

¿Qué opinan los seguidores de La Segura sobre su convivencia con Ignacio Baladán?

Lo que más llamó la atención en el video no fueron solo los hábitos de Baladán, sino las expresiones de La Segura, que con sus gestos provocó cientos de reacciones.

El contenido se llenó rápidamente de comentarios, acumulando miles de “me gusta” y compartidos en cuestión de horas.

Entre las respuestas más destacadas, algunos usuarios escribieron: “Yo amo las caras de La Segura”, mientras otros añadieron con humor: “Me puedo copiar? Nunca un video me había llegado tanto al alma”.

También aparecieron reflexiones sobre la convivencia de pareja con frases como: “Por eso debemos criar hombres multifuncionales” y “Por qué vienen TODOS con esa misma configuración”.

La Segura muestra con humor cómo es convivir con Ignacio Baladán con la tendencia viral. Foto: Canal RCN

Otro grupo de seguidores optó por la ironía con mensajes como: “Si tienen la oportunidad de tener marido desaprovéchenla”, generando aún más interacción en la publicación.

La Segura e Ignacio Baladán suelen compartir este tipo de contenido humorístico, pues se trata de un trend viral en redes sociales que muchos recrean con las misma situaciones. Sin embargo, la realidad de su romance queda fuera de las cámaras y de las redes sociales, que no reflejan del todo su dinámica familiar.