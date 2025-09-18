Elizabeth Loaiza habló del hijo que pocos conocen: "Pueden pensar lo que les dé la gana"

La modelo Elizabeth Loaiza fue interrogada sobre su hijo Javier y lanzó contundente mensaje al respecto.

¿Qué dijo Elizabeth Loaiza sobre su hijo Javier?

La empresaria tiene tres hijos, Javier, Ana Sofía y Mía, estas dos últimas quien son bastantes públicas y viven con ella, mientras que Javier ha sido un enigma para muchos de sus seguidores debido a que la caleña no suele mostrarlo seguido en sus redes sociales, además de que no han vivido juntos.

Tras activar la herramienta de preguntas, un seguidor aprovechó para cuestionarla sobre por qué no vive con su hijo, a lo que ella señaló que esa parte de su vida prefiere guardarla en su privacidad.

"No les voy a contar, creo que es casi lo único en mi vida que me he reservado, si contara la historia dirían 'qué chimb*' y si no la cuento pueden seguir pensando lo que se les dé la gana porque no se las voy a contar, pero créanme que es algo más bonito de lo que ustedes se imaginan", dijo.

Aclaró que, los dos se aman, se aceptan y mientras ninguno de los dos quiera contar su historia se quedará entre ellos.

¿Quién es el hijo de Elizabeth Loaiza?

Asimismo, decidió aclarar temas de que podría ser su hermanito, a lo que ella pidió no suponer nada.

"Mi hijo es mi hijo y punto. No es mi hermanito, ni nada de lo que se imaginan. Aprendan hoy 1 de los 4 acuerdos. No suponer", señaló.

La modelo nunca ha aclarado si su hijo es biológico o adoptado, por lo que, ha generado muchas dudas en sus fanáticos, que han lanzado diferentes hipótesis sobre el tema.

En uno de los pocos momentos en que la modelo lo mostró fue en el cumpleaños número 15 del joven, quien actualmente tiene 17 años y señaló que no le importaban las críticas que recibía al respecto, pues ella y su familia están muy claros con la realidad.