Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Elizabeth Loaiza habló del hijo que pocos conocen: "Pueden pensar lo que les dé la gana"

La modelo Elizabeth Loaiza fue interrogada por qué no vive con su hijo Javier y lanzó contundente mensaje.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Elizabeth Loaiza habla de su hijo
Elizabeth Loaiza respondió a duda sobre su hijo/Canal RCN

La modelo Elizabeth Loaiza fue interrogada sobre su hijo Javier y lanzó contundente mensaje al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Elizabeth Loaiza sobre su hijo Javier?

La empresaria tiene tres hijos, Javier, Ana Sofía y Mía, estas dos últimas quien son bastantes públicas y viven con ella, mientras que Javier ha sido un enigma para muchos de sus seguidores debido a que la caleña no suele mostrarlo seguido en sus redes sociales, además de que no han vivido juntos.

Elizabeth Loaiza sobre su hijo mayor

Tras activar la herramienta de preguntas, un seguidor aprovechó para cuestionarla sobre por qué no vive con su hijo, a lo que ella señaló que esa parte de su vida prefiere guardarla en su privacidad.

"No les voy a contar, creo que es casi lo único en mi vida que me he reservado, si contara la historia dirían 'qué chimb*' y si no la cuento pueden seguir pensando lo que se les dé la gana porque no se las voy a contar, pero créanme que es algo más bonito de lo que ustedes se imaginan", dijo.

Aclaró que, los dos se aman, se aceptan y mientras ninguno de los dos quiera contar su historia se quedará entre ellos.

Artículos relacionados

¿Quién es el hijo de Elizabeth Loaiza?

Asimismo, decidió aclarar temas de que podría ser su hermanito, a lo que ella pidió no suponer nada.

Elizabeth Loaiza habla de su hijo Javier

"Mi hijo es mi hijo y punto. No es mi hermanito, ni nada de lo que se imaginan. Aprendan hoy 1 de los 4 acuerdos. No suponer", señaló.

La modelo nunca ha aclarado si su hijo es biológico o adoptado, por lo que, ha generado muchas dudas en sus fanáticos, que han lanzado diferentes hipótesis sobre el tema.

Artículos relacionados

En uno de los pocos momentos en que la modelo lo mostró fue en el cumpleaños número 15 del joven, quien actualmente tiene 17 años y señaló que no le importaban las críticas que recibía al respecto, pues ella y su familia están muy claros con la realidad.

"He tenido que aceptar cualquier cantidad de improperios pero, solo me interesa darle cuentas a Dios. De resto, estoy con mi corazón en paz, tranquila, dando muchísimo amor y recibiendo bendiciones de Dios por las buenas obras que hago", dijo en su momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke y la Liendra Dani Duke

Dani Duke aclaró crítica sobre su video filtrado con la Liendra

Dani Duke dio más detalles tras ser interrogada sobre el video que se filtró de ella con la Liendra.

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre la extraña desaparición en México? Talento nacional

Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

Hermana de B-King rompió el silencio sobre su desaparición en México y reveló nuevos detalles de esta lamentable situación.

Mariana Morales Miss Universe Colombia

Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás

Mariana Morales, Miss Bogotá, rompió el silencio sobre su procedimiento de reasignación.

Lo más superlike

Karol G emociona al cantar en el Pueblito Paisa en medio de grabación Karol G

Karol G en el Pueblito Paisa: fans vivieron un show inesperado en medio del rodaje de “Tu Perfume”

Karol G sorprendió en Medellín con un concierto inesperado en el Pueblito Paisa durante el rodaje de “Tu Perfume”.

La hija de Chespirito comparte imágenes inéditas de su familia Roberto Gómez Bolaños

Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”