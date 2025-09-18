Karol G en el Pueblito Paisa: fans vivieron un show inesperado en medio del rodaje de “Tu Perfume”

La noche en Medellín tomó un giro inesperado cuando Karol G apareció en el Pueblito Paisa para cantar en medio de lo que sería la grabación de su nuevo videoclip “Tu Perfume”.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Qué pasó con Karol G en el Pueblito Paisa de Medellín?

La artista paisa se unió de manera espontánea a la multitud que se encontraba en el lugar turístico y transformó la jornada en un concierto que fue replicado en redes sociales.

La Bichota canta en Medellín y emociona a sus seguidores en el Pueblito Paisa. (Foto: AFP)

Videos y fotos de la aparición se multiplicaron en plataformas digitales, donde usuarios celebraron la conexión de la cantante con su público local.

La presentación incluyó interpretaciones a capela de algunos de sus éxitos, además de fragmentos de sus más recientes lanzamientos.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

Una emisora local confirmó en sus redes sociales que Karol G se encontraba en el sitio para el rodaje de su videoclip.

Como parte de la actividad, algunos fanáticos participaron en la “Tu Perfume Fan Experience”, un montaje que llenó el lugar con decoraciones naranjas, carteles y estaciones con la letra de la canción.

El ambiente del Pueblito Paisa se transformó en un escenario improvisado que mezcló el carácter turístico del lugar con la música urbana de Karol G.

Comerciantes, residentes y visitantes se sumaron al evento inesperado que convirtió la noche en una experiencia colectiva.

Karol G se luce en el Pueblito Paisa y comparte adelanto de “Tu Perfume”. (Foto: AFP)

¿Por qué la presentación de Karol G fue tan especial?

La aparición de Karol G coincidió con un momento clave en su carrera, tras recibir múltiples nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluidas categorías como Grabación del Año y Canción del Año.

Artículos relacionados Shakira Shakira confirma nueva parada para su tour “Las mujeres ya no lloran” en Latinoamérica

Esta presencia internacional se suma a otro hito reciente: su presentación en el Vaticano durante el evento Grace for the World, donde cantó ante el papa en un espectáculo dirigido por Pharrell Williams y acompañado por Andrea Bocelli.

Y por supuesto, ‘La Bichota’ hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel en Coachella 2026.

La paisa compartirá protagonismo con artistas de talla mundial como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Karol G se presentará en los escenarios principales de este importante festival los sábados 12 y 19 de abril en el Empire Polo Club en Indio, California.