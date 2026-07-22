Santiago Cruz presentó 'Dónde Quiera Que Estés', la emotiva canción dedicada a su padre fallecido

El cantautor colombiano Santiago Cruz lanzó una nueva canción dedicada a una de las personas más importantes para él; su padre. El mensaje de Cruz conmovió a sus seguidores, ya que sus canciones suelen estar inspiradas en el amor y no en el dolor.

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¿Cuándo fue el lanzamiento de la nueva canción?

El lanzamiento de “Donde Quiera Que Estés” se llevó a cabo el pasado 21 de julio a través de todas las plataformas digitales del artista.

Lanzamiento de "Donde Quiera Que Estés", la nueva canción de Santiago Cruz (Foto de AFP/VALERIE MACON)

Esta canción hace parte de “Fragmentos”, uno de los álbumes más importantes de la trayectoria de Santiago Cruz, ya que, como él mismo lo ha mencionado, se trata del disco con el que pretende abrir un nuevo capítulo creativo en su carrera.

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¿Cuál fue el mensaje de Santiago Cruz con su canción “Donde Quiera Que Estés”?

Santiago Cruz conmocionó a sus seguidores en redes sociales al afirmar que de “Donde Quiera Que Estés” tenía un significado muy personal para él, ya que era una dedicatoria a su padre, quien falleció en diciembre del 2002, pocos meses antes del lanzamiento del álbum de con el que inició oficialmente de su carrera (“Solo Hasta Hoy”).

Emotivo mensaje de Santiago Cruz sobre su nueva canción (Foto de AFP/Mark RALSTON)

La canción habla abiertamente sobre la pérdida, pero Cruz la enfoca hacia una conversación que no pudo tener con su padre, lo cual ha llevado a muchas personas a identificarse con ese sentimiento; además, la letra fue escrita por el propio Santiago Cruz y fue producida por Charly Triana.

En una reciente entrevista el artista dijo

Esta es, tal vez, una de las canciones más motivas y personales que he escrito en mi vida. Al estar acercándome a la edad en la que murió mi padre, era una necesidad para mí hablar de esto… gestionar el dolor de esta ausencia a través de la canción

Con sus palabras cruz demostró que era una herida que aún continuaba abierta, pero que pretendía honrar con lo que más le gusta hacer: la música

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¿Cuándo será el lanzamiento del álbum “Fragmentos” de Santiago Cruz?

A pesar de que Santiago Cruz no ha confirmado una fecha en la que vaya a lanzar su álbum “Fragmentos”, con esta canción presentó una abrebocas de lo que se trataría su proyecto.