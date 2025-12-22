Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo y Evaluna compartieron detalles de sus novenas navideñas en casa

Descubre la reflexión de Camilo y Evaluna en la sexta puerta de su novena sobre ser luz cuando todo parece oscuro.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad
Foto AFP/Jamie McCarthy

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner compartieron otro episodio del famoso “lunes de Camilo y Evaluna”, en donde contaron cómo viven la novena en casa, qué significan para ellos estas fechas y de qué manera intentan trasladar ese espíritu a su vida cotidiana y familiar.

Camilo propuso una reflexión que conectó profundamente con quienes los siguen, la sexta puerta de la novena, dedicada a la idea de la luz en medio de la oscuridad.

¿Por qué dice Camilo Echeverry que la Navidad habla de luz cuando todo parece oscuro?

Camilo recordó que el nacimiento de Jesús ocurre de noche, un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene una carga simbólica enorme, la Navidad no es solo celebración, regalos o reuniones, sino un recordatorio de que lo nuevo suele aparecer cuando menos claridad tenemos.

Camilo y Evaluna propusieron una pausa interior para reconocer dónde hace falta más luz en nuestro entorno.
Foto AFP: Romain Maurice

Desde su mirada, esta imagen conecta con la experiencia humana más cotidiana, los momentos de cambio, sanación o crecimiento rara vez llegan cuando todo está bajo control, pues suelen surgir cuando uno se siente perdido, agotado o sin respuestas.

¿Por qué Camilo Echeverry y Evaluna Montaner hablan de ser sombra y ser luz en navidad?

Camilo fue directo al señalar que quedarse en la sombra no requiere esfuerzo, basta con no moverse, no involucrarse y no tomar decisiones incómodas.

Ser luz, en cambio, implica actuar, exponerse y, muchas veces, salir de la zona de confort, preguntarse en ocasiones cómo aquello que uno tiene, como talentos, tiempo, paciencia, fe o incluso silencio puede convertirse en alivio o acompañamiento para alguien más.

¿Cuál fue la reflexión de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sobre la navidad?

La reflexión culminó con una invitación clara, detenerse y mirar alrededor, e identificar dónde hay oscuridad cerca, ya sea en la familia, en los amigos, en el trabajo o incluso en uno mismo.

Cuando todo parece confuso, Camilo y Evaluna recuerdan que ahí es donde nace la luz.
Foto AFP/Rodrigo Varela

Camilo y Evaluna insistieron en que todos poseen algo que, cuando se comparte, se transforma en luz, no siempre son grandes gestos, a veces es escuchar sin juzgar, acompañar sin resolver o sostener sin exigir.

Finalmente, Camilo dejó una imagen contundente, y es que aunque no siempre somos la fuente de la luz, sí podemos ser portadores de ella, y en este tiempo previo a la Navidad puede dejar una huella importante en la vida de las personas que tenemos alrededor.

