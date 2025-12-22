Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que opina su familia de su compromiso: esto dijo

Participante de La casa de los famosos Colombia se sinceró acerca de la opinión de su familia tras su propuesta de matrimonio.

¿Qué opina la familia de Alexa Torrex sobre su matrimonio? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la gran expectativa que tienen por el ingreso de varias celebridades que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática es Alexa Torrex, quien hará parte de la casa más famosa del país tras la decisión del público para ingresar al reality.

Por su parte, Alexa ha dividido múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarles a sus seguidores que se casará próximamente tras la especial propuesta de matrimonio que le hicieron durante un concierto.

¿Cómo fue la especial propuesta de matrimonio que le hicieron a Alexa Torrex?

Hace unos días, el cantante colombiano J Balvin se convirtió en tendencia por la especial presentación que tuvo en la ciudad de Bogotá al llevar a reconocido artista durante su presentación.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Entre los asistentes que fueron al concierto, estuvo una de las celebridades de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, quien es Alexa Torrex, quien aprovechó la oportunidad para mostrar cómo vivió su concierto.

Sin duda, uno de los momentos preferidos por parte de los asistentes y los seguidores de Alexa, fue cuando se quebró en llanto tras la especial propuesta de matrimonio que le hizo su pareja Jhorman Toloza, con quien lleva varios años de relación.

Con base en esto, Alexa les ha demostrado a sus seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel personal, no solo por su participación en el reality, sino que poder llegar al altar con el amor de su vida.

¿Qué opina la familia de Alexa Torrex tras confirmar su compromiso?

Es clave mencionar que Alexa Torrex se ha dado a conocer en redes sociales al contarles varios acontecimientos de su vida a sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria en redes.

¿Qué opina la familia de Alexa Torrex de su compromiso? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Alexa les contó a sus seguidores cómo reaccionó la familia recocha tras la propuesta de matrimonio que le realizó su pareja, expresando las siguientes palabras:

“Los rumores son ciertos, mi familia no está de acuerdo con este compromiso. Jhorman no está en un buen término con ellos y viceversa. No somos una familia perfecta, tenemos discusiones como cualquier otro. Han pasado muchas cosas. Quiero lo mejor para ellos, pero en este momento, quiero lo mejor para mí. Esta decisión la tomé yo junto a él. Por ahora, estoy muy feliz y contenta”.

 

