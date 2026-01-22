Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así lucía Jessi Uribe hace 10 años y este era el nombre artístico que pensaba usar

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al recordar cómo lucía hace 10 años en sus inicios y el nombre artístico que pensó usar.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jessi Uribe emocionó a sus fans al revelarles cómo lucía hace 10 años y cuál iba a ser su nombre artístico. (Foto: Canal RCN)

Jessi Uribe se sumó al reto viral de mostrar cómo lucía hace 10 años y sorprendió a sus fans al revelar el nombre artístico que pensó usar al inicio de su carrera.

¿Cómo lucía Jessi Uribe hace 10 años?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, el cantante bumangués Jessi Uribe ha mostrado a sus fans cómo era su aspecto físico justo cuando comenzaba una carrera exitosa en la industria musical.

Jessi Uribe, cantante colombiano de música popular
Jessi Uribe se unió al reto de 2016-2026 mostrando cómo lucía en esa época. (Foto: Canal RCN)

En el video que ha compartido, se le ve luciendo un poco más gordito mientras su cabello lo peinaba hacia arriba, y mencionaba que se encontraba en la ciudad de Medellín para grabar en una importante casa disquera.

Asimismo, el artista de 38 años ha revelado, junto a la descripción que escribió con el video, que en ese entonces tenía pensado usar otro nombre artístico.

¿Qué otro nombre artístico pensaba usar Jessi Uribe?

El intérprete de 'La Culpa' contó a sus seguidores que, en ese momento clave en el que iba a grabar una de las canciones que lo impulsarían a la fama, aún no tenía definido su nombre artístico y dudaba entre usar "Jessi" o mantener su nombre de pila, Yesid.

En esta entrevista previa al lanzamiento no sabíamos ni qué nombre darle a la canción ni cuál sería mi nombre, si JESSI O YESID. Hoy, 10 años después, traemos este TBT y podemos decir que 'Repítela' sigue siendo un éxito infaltable de la música popular colombiana", escribió.

Jessi Uribe, cantante colombiano de música popular
Jessi Uribe agradeció a sus fans por acompañarlo en estos diez años de carrera musical. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a cómo ha cambiado Jessi Uribe en estos 10 años?

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar en los comentarios, destacando el notable cambio físico y vocal que ha tenido a lo largo de estos 10 años.

Otros, en cambio, resaltaron que aquella canción que marcó sus inicios sigue siendo una de sus favoritas y elogiaron la disciplina y constancia que hoy se reflejan en su exitosa carrera.

