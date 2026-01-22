Así lucía Jessi Uribe hace 10 años y este era el nombre artístico que pensaba usar

Jessi Uribe se sumó al reto viral de mostrar cómo lucía hace 10 años y sorprendió a sus fans al revelar el nombre artístico que pensó usar al inicio de su carrera.

¿Cómo lucía Jessi Uribe hace 10 años?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, el cantante bumangués Jessi Uribe ha mostrado a sus fans cómo era su aspecto físico justo cuando comenzaba una carrera exitosa en la industria musical.

Jessi Uribe se unió al reto de 2016-2026 mostrando cómo lucía en esa época. (Foto: Canal RCN)

En el video que ha compartido, se le ve luciendo un poco más gordito mientras su cabello lo peinaba hacia arriba, y mencionaba que se encontraba en la ciudad de Medellín para grabar en una importante casa disquera.

Asimismo, el artista de 38 años ha revelado, junto a la descripción que escribió con el video, que en ese entonces tenía pensado usar otro nombre artístico.

¿Qué otro nombre artístico pensaba usar Jessi Uribe?

El intérprete de 'La Culpa' contó a sus seguidores que, en ese momento clave en el que iba a grabar una de las canciones que lo impulsarían a la fama, aún no tenía definido su nombre artístico y dudaba entre usar "Jessi" o mantener su nombre de pila, Yesid.

En esta entrevista previa al lanzamiento no sabíamos ni qué nombre darle a la canción ni cuál sería mi nombre, si JESSI O YESID. Hoy, 10 años después, traemos este TBT y podemos decir que 'Repítela' sigue siendo un éxito infaltable de la música popular colombiana", escribió.

Jessi Uribe agradeció a sus fans por acompañarlo en estos diez años de carrera musical. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a cómo ha cambiado Jessi Uribe en estos 10 años?

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar en los comentarios, destacando el notable cambio físico y vocal que ha tenido a lo largo de estos 10 años.

Otros, en cambio, resaltaron que aquella canción que marcó sus inicios sigue siendo una de sus favoritas y elogiaron la disciplina y constancia que hoy se reflejan en su exitosa carrera.