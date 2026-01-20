Jessi Uribe volvió a pronunciarse tras polémica sobre Yeison Jiménez y dejó reveladoras fotos

Jessi Uribe ha estado en el foco mediático en los últimos días luego de unas falsas noticias y acusaciones en su contra tras el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez.

¿Cuál fue la polémica de Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez?

Jessi Uribe decidió pronunciarse públicamente para desmentir los rumores que lo vinculan con la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

En los últimos días, en redes sociales y distintas plataformas digitales han circulado versiones que señalan falsamente al artista como responsable del hecho.

Ante estas acusaciones, el intérprete emitió un comunicado oficial en el que su equipo legal y de comunicaciones rechaza de manera categórica los señalamientos, calificándolos como noticias falsas que buscan desinformar y causar daño a su reputación.

Como respuesta, el equipo de Jessi Uribe informó que ya se adelanta un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital con las autoridades competentes. Además, anunciaron que se iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir este tipo de contenidos.

Jessi Uribe se pronuncia tras ser falsamente vinculado con la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las fotos que publicó Jessi Uribe tras señalamientos de la muerte de Yeison Jiménez?

Jessi Uribe tras aclarar este delicado decidió compartir en la tarde del 20 de enero unas imágenes de lo que fue la grabación del video de "El aventurero en el cielo", canción que reunió a los mayores exponentes del género popular para rendirle un homenaje a Yeison Jiménez.

El bumangués compartió unas imágenes en las que se mostró junto a varios de sus colegas como Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, entre otros durante la grabación del video de este homenaje.

Asimismo, compartió algunas fotos suyas en las que se mostró completamente vestido de blanco y haciendo gestos y símbolos de corazón, algo que caracterizaba a Yeison Jiménez.

Aunque compartió múltiples fotos de este momento mostrando así su amor y cariño por Yeison, no colocó ningún mensaje en el pie de foto.

¿Qué reacciones han provocado las fotos de Jessi Uribe?

Jessi Uribe ha sido centro de elogios tras confrontar las falsas declaraciones en su contra y también por mostrarse enfocado en el homenaje para Yeison Jiménez.

Muchos le expresaron al bumangués que están emocionados por ver el video del homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez, sin embargo, aseguraron que no dejará de doler su inesperada partida de este plano terrenal.

Cabe resaltar que, el próximo 31 de enero se le hará un homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá, esto se organizó para cumplir con el sueño del manizaleño de realizar su segundo estadio en la capital el cual tenía planeado para el 28 de marzo.