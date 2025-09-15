Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Anuel AA sorprendió a sus fanáticos al modificar la letra de su tema ‘Corazón roto’ para lanzarle indirecta a Karol G y Feid.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Anuel AA al cambiar la letra de ‘Corazón roto’ contra Karol G y Feid? (Foto AFP: Robyn Beck | Dia Dipasupil).

El cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a encender la polémica en redes sociales al modificar la letra de su icónica canción ‘Corazón roto’, esta vez con el aparente fin de lanzar una indirecta a su expareja Karol G y a su actual novio, Feid.

En una reciente presentación en vivo, Anuel AA sorprendió a sus seguidores al modificar la letra de su icónica canción ‘Corazón roto’, con el único fin de mencionar a su expareja Karol G y a su actual pareja, Feid.

Polémica por la pulla de Anuel AA a Karol G y Feid durante ‘Corazón roto’. (Foto AFP: Mike Coppola).

Durante el show, el cantante interpretó varias veces un verso en el que, de manera directa, aludió a la paisa, insinuando que, a pesar de su relación con Feid, ella aún le pertenecía:

"Estás con Feid, pero sabes que eres mía, pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco."

Aunque Karol G y Anuel AA terminaron su relación a inicios de 2021, y poco después el puertorriqueño se casó con Yailin, la Más Viral, con quien tuvo una hija, las recientes palabras del artista demuestran que continuaría obsesionado con la relación actual de la cantante, quien logró rehacer su vida sentimental junto a Feid.

Sin embargo, hay quienes aseguran que este tipo de indirectas no serían más que una estrategia de marketing, con la que Anuel AA busca generar polémica con el fin de mantenerse vigente y seguir sumando fama en su carrera musical.

Como era de esperar, el polémico momento no pasó desapercibido entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar.

Polémica: Anuel AA modifica ‘Corazón roto’ para mencionar a Karol G y Feid. (Foto AFP: Steven Ferdman).

Mientras algunos celebraron la audacia de Anuel, otros lo criticaron por seguir lanzando indirectas a una relación que quedó en el pasado, avivando así la eterna polémica entre Karol G, Feid y él.

Así mismo hubo quienes cuestionaron el hecho más allá del querer crear polémica al mencionar a su expareja, pues actualmente Anuel AA se encuentra en una relación con Laury Saavedra, con quien tiene una hija.

