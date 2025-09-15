Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle fue contundente con quienes lo critican: "dame paciencia con tantos envidiosos"

El artista Beéle dejó claro mensaje a quienes están en su contra y lo juzgan en sus redes sociales por sus polémicas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beéle fue contundente con sus críticos
Beéle fue claro sobre quienes están en su contra/AFP: Romain Maurice

El cantante Beéle fue contundente con quienes intentan hacerlo caer y lo llenan de críticas en redes sociales por sus diferentes polémicas.

¿Qué dijo Beéle sobre quienes están en su contra?

El artista estuvo presente en una de las recientes transmisiones en vivo del streamer Westcol, quien lo cuestionó sobre cómo hace para ignorar tantas cosas que se dicen sobre él en redes sociales, a lo que él detalló que no es algo que lo define y él solo está enfocado en hacer música, que es lo que verdaderamente le gusta.

Luego de dar sus declaraciones, decidió dejar un contundente mensaje interpretando la canción "La Envidia" del artista Diomedes Díaz.

"La envidia es un mal sobre la Tierra, la envidia es un mal sobre la Tierra, Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos", interpretó.

¿Cómo reaccionó Westcol tras el mensaje de Beéle a sus críticos?

El influenciador se mostró asombrado y no dudó en cantar junto a él la canción y detallar lo claro que había sido el artista.

Beéle en streamer con Westcol

"Ay gono*** la tiró, es así", dijo.

Siguieron hablando que debían organizar un plan con música vallenata, en especial en barrios populares.

Ambos estaban en Costa Rica, donde el colombiano ofreció uno de sus conciertos, por lo que, momentos después, previo a que el cantante se subiera a la tarima, ambos volvieron a cantar la misma canción para que quedara aún más claro el mensaje.

Los dos brindaron y el cantante confesó que lo que él siempre suele tomar antes y durante sus conciertos es tequila en su "tetero" especial.

Por ahora, los famosos se mostraron muy felices de compartir tiempo junto y de algunas aventuras mientras trabajaban en sus respectivos proyectos.

Por el momento, el artista Beéle sigue disfrutando del cariño que le da su público en los conciertos y trabajando en nueva música, con la que espera seguir enamorando y sumando récords en las diferentes plataformas streaming de música.

Westcol continúa en su recuperación de su hombro, entreteniendo a sus seguidores en redes sociales y preparando todo para su evento 'Stream Figthers 4' en octubre.

