Yina Calderón sorprende con peculiar comparación: “Nosotras en Colombia somos como las Kardashian”

La influenciadora Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras una declaración que generó toda clase de reacciones. Durante una charla con sus compañeros del reality en el que participa, aseguró que su familia tiene varias similitudes con las Kardashian.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la comparación con las Kardashian?

En medio de la conversación, Yina protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Durante el diálogo, comparó a su familia con la famosa dinastía estadounidense conocida por su influencia en la moda y su éxito en el entretenimiento.

“Es que nosotras en Colombia somos como las Kardashian, pero las Calderón”, comentó.



Además, explicó que la comparación se debe a la unión que mantiene con sus hermanas, ya que enfrentan los problemas juntas y siempre se apoyan entre sí. Afirmó que espera verlas algún día en el reality y destacó que, aunque a veces la critiquen, nunca dudan en salir en su defensa.

¿Por qué la comparación de Yina Calderón con las Kardashian llamó la atención?

No es la primera vez que Yina se compara con las Kardashian. En ocasiones anteriores, la influenciadora había dicho que, si existiera una versión económica del reconocido clan, su familia sería “las Kardashian de Temu”, haciendo alusión a la plataforma de compras de bajo costo.

Yina Calderón explicó por qué su familia se parece a las Kardashian / (Foto del Canal RCN)

Incluso, aprovechó para jugar con su propio apellido y aclarar que no son las hermanas Calderón, sino las “Caldereshian”, una mezcla entre Calderón y Kardashian que, según ella, representa mejor el estilo y la personalidad de su familia.

¿Cómo le va a Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Actualmente, Yina participa en La Mansión de Luinny, un reality en el que varios creadores de contenido compiten semana a semana por el respaldo del público.

En este formato, existe una tabla de posiciones que refleja los votos de los espectadores, y los menos votados deben enfrentarse para evitar la eliminación.

Yina Calderón ocupa el cuarto puesto en La mansión de Luinny / (Foto del Canal RCN)

En la más reciente actualización del ranking, Yina se ubica en el puesto número cuatro entre 18 participantes, lo que demuestra el apoyo constante que recibe.

Los internautas destacan que su espontaneidad la mantiene como una de las figuras más comentadas dentro del programa.