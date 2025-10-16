Yina Calderón afirma que la personalidad de Karina es solo un personaje: “hacerse la bruta”

Yina Calderón volvió a causar revuelo en redes sociales tras lanzar inesperadas declaraciones sobre Karina García, excompañera de La casa de los famosos Colombia, asegurando que su personalidad es solo un personaje basado en “hacerse la bruta”.

¿Por qué Yina Calderón aseguró que la personalidad de Karina García es un personaje?

Durante su más reciente transmisión por medio de Kick en su programa de chismes ‘Escándalo TV’, Yina Calderón en conversación con su panelista Junior Florez y su hermana Leonela hablaron sobre el rol de Karina García en las redes sociales.

Karina García llegará al ring de Stream Fighters 4 / (Foto del Canal RCN)

Esto, luego de que hablaran sobre el desempeño de la reconocida influenciadora en el ring de boxeo, pues dentro de pocos días se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz.

Según Leonela, Karina García sí ha entrenado fuertemente para su enfrentamiento contra Karelys en el Stream Fighters 4, pero que al momento de presentar entrevistas sobre su proceso decide mostrar una parte más inofensiva para despistar en redes sociales.

Ante estas afirmaciones Yina Calderón aseguró que efectivamente la personalidad que Karina mostraba ante sus fanáticos era en realidad parte de un personaje que se basa en la inocencia.

“No, pero es que la gente si no ha entendido en personaje de Karina si están en nada, porque el personaje de ella es hacerse la bruta, pero es muy inteligente. Ella de bruta no tiene nada”

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol, se llevará a cabo el próximos sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este contará con aforo limitado, pero también será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick, para dar acceso a personas de todo el país.

Yina Calderón se pronuncia sobre Karina vs. Karely. (Foto Canal RCN).

Karina García y Karely Ruiz se enfrentarán en tres rounds que definirán cuál de las dos se llevará la victoria. Además, habrá más enfrentamientos, siendo el de Yina Calderón y Andrea Valdiri el más esperado por el público.