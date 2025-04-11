Valka abandonó el reality de Alofoke y causó revuelo con su decisión

La cantante Valka sorprendió a sus fanáticos al decidir abandonar el reality de Alofoke en República Dominicana, donde era la única colombiana como participante.

¿Por qué Valka renunció al reality de Alofoke?

En medio de una conversación, Alofoke confesó que el artista Dalex, actual pareja de Valka, estaría celoso, por lo que, le detalló que la cantante lo ha respetado todo el tiempo.

El artista le respondió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde arremetió en su contra y señaló que lo único que le importaba era Valka, a quien extrañaba demasiado.

La colombiana reaccionó y entre lágrimas indicó que se quería ir de la competencia. Sus compañeros, en especial el artista JLexis, intentaron convencerla para que no renunciara a esa oportunidad tan importante en su carrera profesional, a lo que ella les mencionó que desde hace varios días estaba contemplando esa posibilidad, aclarando que no solo lo hacía por su novio.

Pese a los argumentos y palabras de sus compañeros, Valka tomó la decisión de renunciar y empacó todas sus pertenencias.

¿Cómo fue la salida de Valka del reality de Alofoke?

Alofoke le pidió a Valka que le dijera a Dalex que entrara a la casa por ella y le dijera las cosas de frente, pero este no quiso hacerlo y la esperó afuera.

Ella se despidió de todos sus compañeros y de sus fanáticos agradeciendo por como fueron con ella y por el apoyo que recibió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la renuncia de Valka a Alofoke?

Miles de internautas opinaron sobre la decisión de la cantante, donde muchos la apoyaron en su decisión, mientras que otros no tardaron en criticarla y lanzar fuertes señalamientos al cantante Dalex tildándolo de "manipulador" y cuestionando la relación de ambos.

Por ahora, Valka no se ha pronunciado sobre su polémica decisión, mientras sus compañeros ofrecieron sus respectivas hipótesis sobre el tema.

Por el momento los fanáticos de Valka están a la expectativa de lo que Valka pueda decir al respecto, aunque muchos creen que no dirá nada, pues como reiteró no le gusta pronunciarse sobre las controversias en las que se ve involucrada.