Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valka abandonó el reality de Alofoke y causó revuelo con su decisión

Valka rompió en llanto tras mensaje de su novio y decidió renunciar de reality en República Dominicana.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valka abandona reality
Valka se fue del reality de Alofoke/Canal RCN

La cantante Valka sorprendió a sus fanáticos al decidir abandonar el reality de Alofoke en República Dominicana, donde era la única colombiana como participante.

Artículos relacionados

¿Por qué Valka renunció al reality de Alofoke?

En medio de una conversación, Alofoke confesó que el artista Dalex, actual pareja de Valka, estaría celoso, por lo que, le detalló que la cantante lo ha respetado todo el tiempo.

Valka renuncia a Alofoke

El artista le respondió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde arremetió en su contra y señaló que lo único que le importaba era Valka, a quien extrañaba demasiado.

La colombiana reaccionó y entre lágrimas indicó que se quería ir de la competencia. Sus compañeros, en especial el artista JLexis, intentaron convencerla para que no renunciara a esa oportunidad tan importante en su carrera profesional, a lo que ella les mencionó que desde hace varios días estaba contemplando esa posibilidad, aclarando que no solo lo hacía por su novio.

Pese a los argumentos y palabras de sus compañeros, Valka tomó la decisión de renunciar y empacó todas sus pertenencias.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la salida de Valka del reality de Alofoke?

Alofoke le pidió a Valka que le dijera a Dalex que entrara a la casa por ella y le dijera las cosas de frente, pero este no quiso hacerlo y la esperó afuera.

Valka abandona reality internacional

Ella se despidió de todos sus compañeros y de sus fanáticos agradeciendo por como fueron con ella y por el apoyo que recibió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la renuncia de Valka a Alofoke?

Miles de internautas opinaron sobre la decisión de la cantante, donde muchos la apoyaron en su decisión, mientras que otros no tardaron en criticarla y lanzar fuertes señalamientos al cantante Dalex tildándolo de "manipulador" y cuestionando la relación de ambos.

Artículos relacionados

Por ahora, Valka no se ha pronunciado sobre su polémica decisión, mientras sus compañeros ofrecieron sus respectivas hipótesis sobre el tema.

Por el momento los fanáticos de Valka están a la expectativa de lo que Valka pueda decir al respecto, aunque muchos creen que no dirá nada, pues como reiteró no le gusta pronunciarse sobre las controversias en las que se ve involucrada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología