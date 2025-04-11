Valentino Lázaro opinó sobre el comportamiento de Karina García en La mansión de Luinny

El influenciador Valentino Lázaro reveló a sus millones de fanáticos su opinión sobre el nuevo comportamiento de la creadora de contenido Karina García en el reality La mansión de Luinny.

¿Karina García ha sorprendido en La mansión de Luinny?

La paisa ha dejado impactados a muchos de sus fanáticos durante su participación en el reality La mansión de Luinny en República Dominicana, donde se ha mostrado con más carácter.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha demostrado que ya no se queda callada ante los comentarios que hacen en su contra, pues ahora ha decidido responder a quienes la atacan.

La influenciadora ha tenido inconvenientes principalmente con Yina Calderón y Moyeta, quienes le han lanzado fuertes palabras y ella les ha contestado de la misma manera.

¿Qué dijo Valentino Lázara sobre el comportamiento de Karina García en La mansión de Luinny?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró limándose las uñas y aprobando el audio de fondo con la voz de Karina García en una de las discusiones que ha tenido en la competencia.

"Amo esta versión de Karina que ya no es un pollito de colores, sino un gallo de pel*a", escribió sobre la publicación.

Además, detalló que Karina se habría juntado bastante con el streamer Westcol y le habría aprendido un poco.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde varios internautas coincidieron con él y confesaron lo mucho que les ha gustado esta versión de la influenciadora donde sí se defiende de sus compañeros, mientras que otros no dudaron en criticarla y asegurar que en realidad esa es su verdadera personalidad.

Por ahora, Karina García sigue demostrando lo difícil que ha sido para ella estar de nuevo en un reality, pero lo mucho que lo ha disfrutado, entreteniendo a sus fanáticos con sus ocurrencias.

Actualmente lidera la tabla de posiciones, siendo una de las favoritas del programa gracias al masivo apoyo que ha recibido de sus fieles admiradores que no paran de demostrarle todo su cariño.