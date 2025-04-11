Ella es la bella hermana de Altafulla que se casó: ¿quién es su esposo?

El nombre de Andrés Altafulla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los cantantes de género urbano más destacados del país y ser el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las personas más cercanas en la vida del cantante es su hermana Laura Altafulla, quien se ha ganado un importante reconocimiento en redes sociales al compartir varios acontecimientos de su vida personal.

¿Quién es y a qué se dedica Laura Altafulla?

Sin duda, Laura Altafulla ha tenido la oportunidad en compartir a través de sus redes sociales el vínculo especial que tiene con su hermano Altafulla.

Ella es Laura Altafulla, la hermana del famoso cantante Altafulla. | Foto: Canal RCN

Desde luego una de sus publicaciones más virales en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 53 mil seguidores, se trata acerca de la celebración del triunfo que tuvo su hermano al ganar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo se casó la hermana de Andrés Altafulla?

Recordemos que Laura Altafulla atravesó por uno de los momentos más importantes de su vida hace varios meses, en donde se casó con el gran amor de su vida, quien se estima que es un italiano.

Además, recientemente Laura celebró la fecha de celebración de esta fecha especial en la que, según varios internautas, se casó con el amor de su vida cuando su hermano Altafulla hizo parte de La casa de los famosos Colombia.

¿Con quién se casó la hermana de Altafulla hace algunos meses? | Foto: Canal RCN

En la publicación se evidencia que Altafulla compartió su emotiva reacción tras apoyar a su hermana en los momentos más importante de su vida y en la descripción de la publicación él dijo: “qué bella”.

¿Cómo lucían Altafulla y su hermana en su infancia?

Es clave mencionar que Laura Altafulla ha demostrado a través de sus redes sociales la gran admiración que siente por la carrera musical de su hermano.

Así también, varios internautas se han sorprendido no solo por el parecido que hay entre ambos, sino que también por cómo lucían en su infancia, pues Laura anunció lo siguiente en la descripción de la publicación: