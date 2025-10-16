Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón a pocos días de su enfrentamiento con Andrea Valdiri

Valentino Lázaro, uno de los creadores de contenido que con frecuencia se encuentra en el centro de la polémica, nuevamente causó revuelo al lanzar fuerte pulla contra Yina Calderón a pocos días de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

¿Qué pulla lanzó Valentino Lázaro contra Yina Calderón?

En medio del programa 'Tamo En Vivo' en donde el influencer es panelista, no se quedó callado, y fiel al estilo directo que lo caracteriza, se refirió a Calderón para dar su opinión sin filtro sobre lo que está haciendo con su carrera.

"Yina no pierdas lo bonito que habías construido y te lo digo con amor, cuando estuviste en la casa, antes de ser una traicionera, en verdad construiste algo muy lindo, la gente te estaba empezando a ver, te estaba empezando a querer, tu misma te estás destruyendo amiga", fueron las palabras de Lázaro.

De acuerdo con lo dicho por el también bailarín, él entiende que ella es una persona a la que le cuesta bajar la cabeza cuando esta haciendo las cosas mal, sin embargo, él es consciente de que su inteligencia le permite ver que en el fondo si puede cambiar el rumbo de cómo está haciendo su contenido en redes sociales.

Esta fue la pulla que Valentino Lázaro lanzó contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Así mismo, el controversial influencer aseguró que, posiblemente a Yina no le incomoda que constantemente le estén recordando que está haciendo las cosas mal, no obstante, quiso aprovechar este espacio para aconsejarla.

"Si en algún momento fui tu amigo y te quise, sé que tienes más para dar, sé que eres más inteligente", reiteró haciendo énfasis en que está convencido de que ella pueda hacer "su escándalo", sin sobrepasar los límites.

Finalmente, decidió unos segundos de su intervención para expresar su deseo de que Andrea Valdiri sea quien se lleve la victoria en este encuentro, "ojalá te casqu3n" afirmó.

Valentino Lázaro aconsejó a Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Cabe señalar que, la comentada p3lea entre Valdiri y Calderón, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será parte del evento Stream Fighters 4 que es organizado por el Stramer WestCol.