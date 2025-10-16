Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón a pocos días de su enfrentamiento con Andrea Valdiri

Valentino Lázaro no se guardó nada y, fiel a su estilo directo expresó nuevamente su deseo de que Andrea Valdiri le dé su merecido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025 - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Valentino Lázaro, uno de los creadores de contenido que con frecuencia se encuentra en el centro de la polémica, nuevamente causó revuelo al lanzar fuerte pulla contra Yina Calderón a pocos días de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué pulla lanzó Valentino Lázaro contra Yina Calderón?

En medio del programa 'Tamo En Vivo' en donde el influencer es panelista, no se quedó callado, y fiel al estilo directo que lo caracteriza, se refirió a Calderón para dar su opinión sin filtro sobre lo que está haciendo con su carrera.

Artículos relacionados

"Yina no pierdas lo bonito que habías construido y te lo digo con amor, cuando estuviste en la casa, antes de ser una traicionera, en verdad construiste algo muy lindo, la gente te estaba empezando a ver, te estaba empezando a querer, tu misma te estás destruyendo amiga", fueron las palabras de Lázaro.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo dicho por el también bailarín, él entiende que ella es una persona a la que le cuesta bajar la cabeza cuando esta haciendo las cosas mal, sin embargo, él es consciente de que su inteligencia le permite ver que en el fondo si puede cambiar el rumbo de cómo está haciendo su contenido en redes sociales.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esta fue la pulla que Valentino Lázaro lanzó contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la pulla que Valentino Lázaro le lanzó a Yina Calderón a pocos días de su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Así mismo, el controversial influencer aseguró que, posiblemente a Yina no le incomoda que constantemente le estén recordando que está haciendo las cosas mal, no obstante, quiso aprovechar este espacio para aconsejarla.

"Si en algún momento fui tu amigo y te quise, sé que tienes más para dar, sé que eres más inteligente", reiteró haciendo énfasis en que está convencido de que ella pueda hacer "su escándalo", sin sobrepasar los límites.

Finalmente, decidió unos segundos de su intervención para expresar su deseo de que Andrea Valdiri sea quien se lleve la victoria en este encuentro, "ojalá te casqu3n" afirmó.

Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro aconsejó a Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Cabe señalar que, la comentada p3lea entre Valdiri y Calderón, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será parte del evento Stream Fighters 4 que es organizado por el Stramer WestCol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G Talento nacional

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G durante el desfile de Victoria’s Secret

Valentina Castro compartió detalles de su encuentro con Karol G y cómo llegó a la pasarela de Victoria’s Secret.

Muerte Influencers

Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Baby Demoni fue entrevistada por su trabajo en redes sociales e hizo álgidas confesiones de vida.

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Lo más superlike

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó